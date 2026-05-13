Глава ФБР опроверг утверждения о том, что его не могли разбудить из-за опьянения Журнал The Atlantic ранее сообщил, что Кэш Патель несколько раз находился в состоянии алкогольного опьянения

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель категорически опроверг утверждения о том, что находился в состоянии алкогольного опьянения, а охрана не могла его разбудить.

Утверждения о том, что директор ФБР Патель был «пьян», прозвучали на бюджетных слушаниях в Сенате. «Сообщения о том, что вашим сотрудникам пришлось силой проникать в ваш дом, потому что вы были сильно пьяны и страдали от похмелья, вызывают крайнюю обеспокоенность. Если это правда, то это один из самых серьезных случаев халатности при исполнении служебных обязанностей», - заявил сенатор-демократ Крис Ван Холлен.

Находившийся на слушаниях Патель отверг выдвинутые против него обвинения. «Я не позволю безосновательным утверждениям и вводящим в заблуждение заявлениям в СМИ запятнать мою репутацию», - сказал он.

Журнал The Atlantic в публикации от 18 апреля сообщил, что директор ФБР несколько раз находился в состоянии алкогольного опьянения, а его охране неоднократно было трудно разбудить Пателя.

Поскольку до Пателя не могли достучаться за запертыми дверями, был сделан запрос на «оборудование для взлома двери», говорится в статье.

Адвокат Пателя Джесси Бинналл, в свою очередь, заявил, что большинство утверждений в статье являются «ложными, необоснованными и откровенно клеветническими», подчеркнув, что они основаны на «расплывчатых и неподтвержденных заявлениях».

Патель подал иск против The Atlantic на сумму 250 млн долларов, обвинив издание в распространении «ложных утверждений» в свой адрес.

