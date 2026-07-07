Халук Гергюн подчеркнул, что Турция продолжит вносить вклад в коллективное сдерживание альянса благодаря развитой промышленной базе, высоким технологиям и надежному партнерству

Глава Управления оборонпрома Турции заявил о готовности укреплять промсотрудничество в рамках НАТО Халук Гергюн подчеркнул, что Турция продолжит вносить вклад в коллективное сдерживание альянса благодаря развитой промышленной базе, высоким технологиям и надежному партнерству

Глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции (SSB) Халук Гергюн заявил, что Турция продолжит вносить вклад в коллективное сдерживание НАТО, опираясь на мощную промышленную базу, высокий технологический потенциал и надежное партнерство.

Об этом Гергюн сообщил на своей странице в социальных сетях по итогам Форума оборонной промышленности НАТО, состоявшегося в рамках саммита НАТО 2026 года в Анкаре.

По его словам, в ходе форума были проведены важные встречи, посвященные вопросам совместного производства, обеспечения безопасности цепочек поставок, технологического сотрудничества и повышения устойчивости оборонной промышленности.

«Турция, обладая мощной промышленной базой, высокими технологическими возможностями и статусом надежного партнера, продолжит вносить вклад в коллективное сдерживание НАТО. Мы полны решимости совместно производить, совместно разрабатывать новые решения и совместно добиваться успеха ради более сильного альянса», — заявил Гергюн.