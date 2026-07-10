Халук Гёргюн сообщил о подписании дополнительных контрактов на серийное производство систем ПВО HİSAR-A и HİSAR-O общей стоимостью более 1,47 млрд евро

Глава Управления оборонпрома: Мы укрепляем многоуровневую систему противовоздушной обороны страны Халук Гёргюн сообщил о подписании дополнительных контрактов на серийное производство систем ПВО HİSAR-A и HİSAR-O общей стоимостью более 1,47 млрд евро

Глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Халук Гёргюн заявил, что благодаря отечественным оборонным проектам, реализуемым под координацией ведомства, Турция продолжает укреплять свою многоуровневую архитектуру противовоздушной обороны.

В публикации в социальных сетях Гёргюн сообщил о новых шагах по укреплению защиты «небесной родины» (Gök Vatan).

«Важный день для защиты "Небесной родины"», — написал он, отметив, что в соответствии с решениями Исполнительного комитета оборонной промышленности (SSİK) от 18 февраля 2026 года были подписаны дополнительные контракты с компаниями ASELSAN и ROKETSAN на серийное производство систем противовоздушной обороны HİSAR-A и HİSAR-O.

Гёргюн подчеркнул, что в рамках концепции «Стальной купол» (ÇELİKKUBBE) и обязательств Турции перед НАТО страна намерена и дальше укреплять многоуровневую систему ПВО.

«Благодаря шагам, предпринятым за последние 23 года, сегодня в оборонной промышленности Турции сформирована экосистема, включающая более 4 тыс. компаний и 100 тыс. инженеров и технических специалистов, средний возраст которых не превышает 34 лет. Она способна обеспечить страну всеми необходимыми передовыми технологиями», — отметил он.

По словам главы ведомства, каждый отечественный проект, реализуемый под координацией Управления оборонной промышленности, способствует сохранению финансовых ресурсов внутри страны, созданию новых рабочих мест и развитию промышленного потенциала.

«Выражаем благодарность нашему президенту, который сыграл историческую роль в развитии оборонной промышленности Турции», — добавил Гёргюн.

- Контракт стоимостью более 1,47 млрд евро

Компания ASELSAN и Управление оборонной промышленности при Администрации президента Турции подписали дополнительный контракт стоимостью 1 млрд 470 млн 500 тыс. евро в рамках продолжающегося серийного производства систем противовоздушной обороны.

Концепция «Стальной купол» (ÇELİKKUBBE) предусматривает интеграцию всех средств и вооружений противовоздушной обороны в единую сетевую архитектуру.

В рамках этой системы комплексы KORKUT, HİSAR-A, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O и SİPER смогут действовать в единой интегрированной системе. Помимо средств поражения, в состав «Стального купола» входят радиолокационные и электрооптические системы, обеспечивающие обнаружение, точное сопровождение, идентификацию и классификацию целей.