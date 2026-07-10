Глава Управления оборонпрома: Мы укрепляем многоуровневую систему противовоздушной обороны страны

Ali Atar, Elmira Ekberova
10 Июля 2026•Обновить: 10 Июля 2026
Глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Халук Гёргюн заявил, что благодаря отечественным оборонным проектам, реализуемым под координацией ведомства, Турция продолжает укреплять свою многоуровневую архитектуру противовоздушной обороны.
В публикации в социальных сетях Гёргюн сообщил о новых шагах по укреплению защиты «небесной родины» (Gök Vatan).
«Важный день для защиты "Небесной родины"», — написал он, отметив, что в соответствии с решениями Исполнительного комитета оборонной промышленности (SSİK) от 18 февраля 2026 года были подписаны дополнительные контракты с компаниями ASELSAN и ROKETSAN на серийное производство систем противовоздушной обороны HİSAR-A и HİSAR-O.
Гёргюн подчеркнул, что в рамках концепции «Стальной купол» (ÇELİKKUBBE) и обязательств Турции перед НАТО страна намерена и дальше укреплять многоуровневую систему ПВО.
«Благодаря шагам, предпринятым за последние 23 года, сегодня в оборонной промышленности Турции сформирована экосистема, включающая более 4 тыс. компаний и 100 тыс. инженеров и технических специалистов, средний возраст которых не превышает 34 лет. Она способна обеспечить страну всеми необходимыми передовыми технологиями», — отметил он.
По словам главы ведомства, каждый отечественный проект, реализуемый под координацией Управления оборонной промышленности, способствует сохранению финансовых ресурсов внутри страны, созданию новых рабочих мест и развитию промышленного потенциала.
«Выражаем благодарность нашему президенту, который сыграл историческую роль в развитии оборонной промышленности Турции», — добавил Гёргюн.
- Контракт стоимостью более 1,47 млрд евро
Компания ASELSAN и Управление оборонной промышленности при Администрации президента Турции подписали дополнительный контракт стоимостью 1 млрд 470 млн 500 тыс. евро в рамках продолжающегося серийного производства систем противовоздушной обороны.
Концепция «Стальной купол» (ÇELİKKUBBE) предусматривает интеграцию всех средств и вооружений противовоздушной обороны в единую сетевую архитектуру.
В рамках этой системы комплексы KORKUT, HİSAR-A, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O и SİPER смогут действовать в единой интегрированной системе. Помимо средств поражения, в состав «Стального купола» входят радиолокационные и электрооптические системы, обеспечивающие обнаружение, точное сопровождение, идентификацию и классификацию целей.