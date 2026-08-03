Глава Управления коммуникаций Турции Дуран осудил удары Израиля по Газе

Последние атаки Израиля на мирных жителей и медицинскую инфраструктуру в секторе Газа сознательно саботируют все усилия по достижению мира в период, когда дипломатические инициативы по прекращению огня и установлению прочного мира дают надежду. Об этом заявил глава Управления коммуникаций администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в соцсети NSosyal.

«В период, когда дипломатические усилия, направленные на достижение прекращения огня и установление прочного мира в Газе, дают надежду, последние атаки Израиля, нацеленные на мирных жителей и медицинскую инфраструктуру, сознательно подрывают любые усилия по достижению мира», - отметил он.

По словам Дурана, атаки, игнорирующие право на жизнь женщин, детей и других мирных жителей, ясно показывают, что правительство Биньямина Нетаньяху стремится не к прекращению конфликта, а к его дальнейшему обострению.

«Для прекращения этой агрессивной политики, угрожающей региональной стабильности, международному сообществу необходимо занять более эффективную и принципиальную позицию. Под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция продолжит отстаивать международное право, человеческое достоинство и законные права палестинского народа, а также поддерживать все усилия, направленные на установление справедливого и прочного мира», - заявил Дуран.