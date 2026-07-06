Глава Управления коммуникаций при администрации президента Турции: в Анкаре обсудят важные вопросы для будущего НАТО Бурханеттин Дуран рассказал журналистам о ключевых темах предстоящих обсуждений на 36-м саммите НАТО в Анкаре

Саммит, который вошел в повестку под лозунгом «НАТО 3.0», имеет огромное значение. В Анкаре будут обсуждаться крайне важные вопросы как для будущего НАТО, так и для формирования глобальной архитектуры безопасности.

Об этом в понедельник, 6 июля заявил глава Управления коммуникаций при администрации президента Турции Бурханеттин Дуран на брифинге в Международном пресс-центре в Анкаре, организованном в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО, который пройдет в комплексе зданий администрации президента Турции.

Он обратил внимание на то, что на саммите ожидается рекордное количество участников на уровне глав государств. «Разумеется, состоятся и двусторонние встречи. Важность этого саммита, как я уже говорил, обусловлена столь высоким уровнем участия и обсуждением того, как будет формироваться будущее НАТО. Сегодня мы организовали для представителей прессы рабочие пространства в Национальной библиотеке — третьей по величине библиотеке в мире. Здесь оборудован рабочий офис на 1800 мест. Также предусмотрено множество студий для прямых эфиров, имеется 40 монтажных комнат. Более 2500 журналистов смогут освещать саммит, информируя весь мир и Турцию. Таким образом, Анкара становится местом проведения крайне значимого саммита», - рассказал Дуран.

По его словам, иностранные гости и государственные деятели увидят в Анкаре лучшее гостеприимство. «Уверен, что вы, как часть этого процесса, покажете наилучшие результаты. Вновь выражаю надежду на то, что саммит послужит во благо НАТО, Турции и всего мира», - отметил глава Управления коммуникаций при администрации президента Турции.

Воля к укреплению и развитию альянса

Отвечая на вопрос журналиста о двусторонних встречах президента Реджепа Тайипа Эрдогана на полях саммита и их содержании, Дуран сказал, что в повестке НАТО в первую очередь стоит укрепление трансатлантической связи.

«В этом контексте ожидается, что на саммите будет сформирована воля к укреплению и развитию альянса НАТО. Лидеры обсудят этот вопрос на саммите. Кроме того, предусмотрены двусторонние встречи. Как правило, на двусторонних встречах рассматриваются двусторонние повестки стран. Однако, поскольку встреча проходит на полях саммита НАТО, в повестку также войдут вопросы обороны и безопасности, в том числе будущее Европы и укрепление европейской безопасности. Расходы на оборону также станут предметом обсуждения. Двусторонние повестки стран, конечно, имеют свои особенности, и их следует оценивать отдельно для каждой встречи», - пояснил Дуран.

Однако, по его словам, в этом смысле саммит станет платформой, где можно будет пересмотреть как будущее НАТО, так и двусторонние отношения стран. «У нашего президента запланировано множество двусторонних встреч, в рамках которых будут обсуждаться соответствующие повестки».

Встреча президента Эрдогана с Трампом

Отвечая на вопрос о том, что станет основной повесткой переговоров президента Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом, Дуран заявил, что встреча задает две ключевые повестки: саммит НАТО и двусторонние отношения на высшем уровне.

«Мы придаем большое значение этому визиту. В частых телефонных разговорах нашего президента с президентом Трампом обсуждалось множество двусторонних вопросов. Часть из них вам известна. В частности, речь шла о двигателях для KAAN, ранее обсуждался вопрос Halkbank, а также другие вопросы в рамках оборонного и безопасного сотрудничества Турции с США. Ожидается, что все эти вопросы будут вынесены на повестку дня. Кроме того, как вы знаете, наша торговая повестка с США также важна. Все эти вопросы будут обсуждаться», - рассказал он.

После выступления Дуран осмотрел оборудованные для прессы зоны в медиа-центре, а также зал, где запланированы пресс-конференции президента США Трампа и президента Эрдогана.