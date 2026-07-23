Бурханеттин Дуран решительно осудил провокационный рейд израильского министра и сопровождавшей его радикальной группы на территорию мечети Аль-Акса

Глава Управления коммуникаций: Никакие посягательства на святость мечети Аль-Акса неприемлемы Бурханеттин Дуран решительно осудил провокационный рейд израильского министра и сопровождавшей его радикальной группы на территорию мечети Аль-Акса

Глава Управления коммуникаций администрации президента Турции Бурханеттин Дуран решительно осудил провокационный рейд израильского министра и сопровождавшей его радикальной группы на территорию мечети Аль-Акса.

В публикации в социальной сети NSocial Дуран заявил, что любые попытки посягнуть на святость мечети Аль-Акса неприемлемы.

Он отметил, что подобные односторонние действия правительства Нетаньяху, которые, по его словам, направлены на подрыв исторического и правового статуса Иерусалима, еще больше усиливают напряженность в регионе и наносят ущерб надеждам на установление долгосрочного мира.

«Как неоднократно заявлял наш президент господин Реджеп Тайип Эрдоган, сохранение исторического статуса Иерусалима и мечети Аль-Акса является не только региональной, но и общей ответственностью международного сообщества», — говорится в заявлении.

Дуран подчеркнул, что Турция под руководством президента Эрдогана продолжит последовательно защищать законные права палестинского народа и права Иерусалима, основанные на нормах международного права.