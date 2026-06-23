Глава турецкой разведки обсудил с Саддамом Хафтаром вопросы единства и стабильности Ливии Ибрагим Калын провел встречу в городе Бенгази с заместителем главнокомандующего Ливийской национальной армией

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын провел встречу в ливийском городе Бенгази с заместителем главнокомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) генерал-полковником Саддамом Хафтаром.

Как сообщили источники в сфере безопасности, в ходе переговоров обсуждались вопросы, касающиеся поддержания мира в Ливии, а также перспективы объединения органов власти и военных структур на востоке и западе страны под единым руководством.

Кроме того, были рассмотрены турецко-ливийские отношения, возможности расширения сотрудничества в различных сферах и дальнейшего укрепления двустороннего партнерства.