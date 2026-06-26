Глава Турецкого Красного Полумесяца посетила лагеря мусульман-рохинья в Бангладеш Профессор Фатма Мерич Йылмаз ознакомилась с ходом гуманитарных операций в Кокс-Базаре

Председатель Турецкого Красного Полумесяца профессор Фатма Мерич Йылмаз в рамках визита в Бангладеш посетила лагеря мусульман-рохинья в Кокс-Базаре и ознакомилась с ходом гуманитарных операций на месте.

Как сообщили в Турецком Красном Полумесяце, в ходе визита Йылмаз встретилась с представителями Бангладешского Красного Полумесяца, Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и другими партнерами, работающими в сфере гуманитарной помощи.



Стороны обсудили гуманитарные потребности, вызванные кризисом в Аракане, и перспективы дальнейшего сотрудничества.

- Призыв к международной солидарности

В ходе переговоров профессор затронула текущую ситуацию с кризисом в Аракане, меры по укреплению местного потенциала и приоритетные гуманитарные потребности.

Йылмаз обратила внимание на то, что кризис в Аракане подходит к своему девятому году, а гуманитарные потребности по-прежнему сохраняются. Она подчеркнула, что сокращение международного финансирования усиливает давление на программы обеспечения продовольствием, здравоохранением, образованием и защитой населения.

В рамках визита глава организации также встретилась с заместителем министра иностранных дел Бангладеш Шамой Обаэд Ислам и послом Турецкой Республики в Дакке Рамисом Шеном. Стороны обсудили важность бесперебойного оказания поддержки перемещенным лицам из Аракана и принимающим сторонам, а также необходимость сохранения осведомленности об этом кризисе в международном обществе.

Йылмаз отметила, что помимо удовлетворения базовых потребностей важную роль в подготовке людей к будущему играют образовательные программы и меры по развитию навыков.

Профессор также провела встречи с председателем Бангладешского Красного Полумесяца адвокатом Мохаммедом Абдус Саламом и генеральным секретарем организации доктором Кабиром М. Ашрафом Аламом. Стороны обсудили институциональное сотрудничество и укрепление местного потенциала.



Подписан проект «Green Cash Ready», направленный на повышение возможностей в области оказания цифровой денежной поддержки.

- Работы по поддержке беженцев из Аракана

Турецкий Красный Полумесяц с 1999 года реализует в Бангладеш гуманитарные программы, которыми охвачены более 3,5 млн нуждающихся.



Помимо работы с беженцами из Аракана, организация поддерживает пострадавшие от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций общины по всему Бангладеш, реализуя проекты в сфере продовольственной помощи, здравоохранения, образования, водоснабжения, санитарии и укрепления средств к существованию.

Важной частью этой поддержки являются инициативы, направленные на то, чтобы молодое поколение не бросало образование, а люди могли восстановить свою жизнь.

В лагерях беженцев мусульман-рохинья в Кокс-Базаре, Йылмаз провела встречи и ознакомилась с проектами в Центре профессионального обучения, направленными на вовлечение женщин в производство.



В ходе инспекции ей также рассказали о работе Многофункционального образовательного центра Турецкого фонда по сотрудничеству и координации (TİKA) и курсах профессиональной подготовки при Фонде по делам религии Турции, а также она встретилась с медицинским персоналом турецкого полевого госпиталя.

- Сохранение международной поддержки

Комментируя визит в Бангладеш, профессор Йылмаз заявила, что страна на протяжении многих лет принимает миллионы перемещенных лиц из Аракана, беря на себя огромную гуманитарную ответственность.

«Несмотря на прошедшие годы, гуманитарные потребности сохраняются, и крайне важно, чтобы международная поддержка не ослабевала», - заявила она.

Турецкий Красный Полумесяц считает важным не только удовлетворять базовые потребности нуждающихся, но и способствовать восстановлению их жизни через образование, развитие навыков и поддержку средств к существованию, сказала глава организации.

«Работа, которую мы сегодня увидели на месте, имеет огромное значение для того, чтобы люди могли смотреть в будущее с надеждой и встать на ноги. Вместе с Бангладешским Красным Полумесяцем и всеми нашими партнерами мы продолжим укреплять гуманитарную солидарность и поддерживать нуждающихся»,- добавила она.

