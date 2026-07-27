Глава Совета мусульман Ирландии осудил нападение на мечеть в Дублине Аль-Кадри назвал нападение «посягательством на свободу вероисповедания и безопасность общества»

Глава Совета мусульман Ирландии Умар Аль-Кадри осудил нападение группы лиц на сотрудников охраны мечети Султана Абдул-Меджида в Дублине.

«Нападение на мечеть — это не просто атака на здание, это посягательство на свободу вероисповедания, безопасность и человеческое достоинство — краеугольные камни демократических обществ»,- заявил Аль-Кадри в комментариях «Анадолу» в связи с инцидентом, произошедшим в пятницу 24 июля в Дублине, когда группа лиц напала на охранников мечети Султана Абдул-Меджида в районе Хардвик-Лейн.

Он указал на оценки, согласно которым нападение было совершено по мотивам крайне правого толка. «Решительно осуждаю этот позорный акт агрессии против мечети и насилие в отношении сотрудников охраны», - сказал Аль-Кадри.

Глава Совета подчеркнул, что нападение на выполняющих свои обязанности охранников так же недопустимо, как и нападение на саму мечеть. «Нападение на мечеть — это не просто атака на здание, это посягательство на свободу вероисповедания, безопасность и человеческое достоинство — краеугольные камни демократических обществ», - отметил он.

По словам Аль-Кадри, мусульмане Ирландии уже давно подвергаются агрессии, провокациям, оскорблениям и угрозам, и эти нападки не являются разрозненными инцидентами.

Мусульмане испытывают все растущую тревогу, сказал председатель Совета. «Мы призываем полицию (An Garda Síochána) провести тщательное расследование и обеспечить привлечение виновных к ответственности. Также настоятельно призываем политических лидеров, компании социальных сетей и все слои общества противостоять языку вражды, организованному запугиванию и экстремистской пропаганде до того, как произойдет дальнейшее насилие»,- отметил он.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как мечеть Султана Абдул-Меджида подверглась нападению ультраправой группы во время пятничной молитвы 24 июля. В ходе попытки проникнуть в здание во время пятничного намаза один из членов группы ударил кулаком охранника, который не разрешил им войти.

