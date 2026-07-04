«Мы сохраняем в составе Посольства России в Молдавии своего представителя», - Игорь Чайка

Глава Россотрудничества сообщил о закрытии Русского дома в Кишиневе с 4 июля «Мы сохраняем в составе Посольства России в Молдавии своего представителя», - Игорь Чайка

Глава Россотрудничества Игорь Чайка сообщил о закрытии Русского дома в Кишиневе с 4 июля.

«В конце прошлого года МИД Республики Молдовы соответствующей нотой проинформировал о непродлении на новый пятилетний срок российско-молдавского межправительственного соглашения о создании и функционировании культурных центров, подписанного в 1998 году.Таким образом, с глубочайшим сожалением вынуждены сообщить, что с 4 июля сего года Русский дом в Кишиневе будет закрыт», - говорится в заявлении руководителя Россотрудничества, опубликованном на сайте агентства.

При этом Чайка выразил уверенность, что у граждан Молдовы «не угаснет интерес к русскому языку, культуре, образованию и науке».

«Мы сохраняем в составе Посольства России в Молдавии своего представителя. Не остановится работа по отбору иностранных студентов на обучение в российских вузах по квотам правительства Российской Федерации, в планах – проведение и других мероприятий в сфере международного гуманитарного сотрудничества.Мы обязательно продолжим поддерживать возможность межкультурного диалога и взаимопонимания», - отметил он.