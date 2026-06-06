Глава «Роснефти» назвал нефтяные компании США главными выгодоприобретателями кризиса в Ормузе «Главным бенефициаром, безусловно, стали американские компании, получившие неконкурентные преимущества и возможность организации поставок по высокой цене», - Игорь Сечин

Главными бенефициарами кризиса в Ормузском проливе стали нефтяные компании США. Такую точку зрения высказал ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Главным бенефициаром, безусловно, стали американские компании, получившие неконкурентные преимущества и возможность организации поставок по высокой цене. Американский экспорт углеводородов бьет все рекорды», - сказал Сечин, слова которого цитирует ТАСС.

Он привел оценку норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, согласно которой при сохранении цен на нефть на уровне порядка 100 долларов за баррель американские нефтегазовые компании могут получить более 60 млрд долларов дополнительной прибыли в 2026 году. «А дополнительные налоговые поступления от отрасли, по экспертной оценке, могут составить порядка 80 млрд долларов», - отметил глава «Роснефти».

По его словам, Ормузский кризис стал прецедентом. «Очевидно, что теперь под угрозой могут оказаться и другие «узкие места» глобальной логистики: Малаккский, Баб-эль-Мандебский и Гибралтарский проливы, мыс Доброй Надежды, Датские и Турецкие проливы, Суэцкий и Панамский каналы», - сказал Сечин, указав на то, что эти маршруты имеют ключевое значение не только для мировой энергетики , но и для всей глобальной торговли.

По мнению главы «Роснефти», сохранение напряженности в Ормузском проливе в течение длительного времени подрывает долгосрочный спрос на нефть. «Оно также может вызвать очередной всплеск интереса к альтернативной энергетике», - выразил уверенность Сечин.

Кроме того, глава «Роснефти» заявил, что рост цен на удобрение из-за закрытия Ормузского пролива вызовет подорожание продовольствия.

«Только за первые четыре месяца этого года цены на удобрения взлетели почти на 60%, что не может не вызвать скачка цен на продовольствие в ближайшие полгода. Последствия носят универсальный характер, однако наиболее уязвимыми оказываются Индия, страны Африки и Юго-Восточной Азии», - сказал он.

Сечин также сообщил, что нефть может подорожать до 250 долларов в случае введения новых ограничений против топлива РФ.

«Если к 16 млн баррелей ограничений добавятся 7 млн экспорта российской нефти, тогда, скорее всего, прав господин Танака (экс-глава Международного энергетического агентства Нобуо Танака). К уровню 150-160 долларов добавятся еще 100 долларов», - добавил он.