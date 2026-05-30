Глава Росатома: украинский дрон поразил здание машинного зала Запорожской АЭС В результате взрыва основное оборудование повреждено не было

Украинский боевой дрон в субботу днем поразил здание машинного зала блока №6 ЗАЭС.



Об этом в субботу, 30 мая сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

«Сегодня днем украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала энергоблока №6 с последующей детонацией. В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машинного зала образовалась дыра. Обращает на себя внимание тот факт, что дрон управлялся по оптоволокну», - заявил Лихачев.



По его словам, это полностью исключает версию якобы случайного попадания.

