Лихачев также прокомментировал ситуацию на строящейся в Иране АЭС «Бушер», подчеркнув, что непосредственных атак на станцию не было

Глава «Росатома» призвал МАГАТЭ «публично оценить атаки» на Запорожскую АЭС Лихачев также прокомментировал ситуацию на строящейся в Иране АЭС «Бушер», подчеркнув, что непосредственных атак на станцию не было

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев вновь призвал Международное агентство по атомной энергии публично оценить атаки на Запорожскую атомную электростанцию и город Энергодар. Об этом сообщили в департаменте коммуникаций «Росатома» по итогам консультаций российской делегации с представителями МАГАТЭ, состоявшихся в Калининграде в пятницу, 10 июля.

Делегации возглавили генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Главной темой переговоров стало обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС.

По утверждению российской стороны, с конца апреля наблюдается резкая эскалация атак на ЗАЭС, Энергодар и прилегающие территории.

Лихачев заявил, что «украинская сторона все чаще применяет тактику запугивания», направленную в том числе против сотрудников атомной станции, что, по его словам, непосредственно «создает угрозу ее безопасности».

Согласно данным «Росатома», с начала эскалации погибли семь человек, включая одного сотрудника ЗАЭС, еще 40 человек получили ранения.

В этой связи Лихачев вновь призвал МАГАТЭ дать публичную оценку происходящему вокруг станции.

По его словам, отсутствие публичного осуждения и критической оценки способствует дальнейшей эскалации ситуации вокруг атомного объекта.

«С точки зрения российской стороны, в докладах МАГАТЭ и официальных рапортах, которые регулярно публикуются, не в полной мере отражается объективное положение дел, прежде всего в части угроз Запорожской атомной электростанции», - заявил глава «Росатома» журналистам после встречи.

Он отметил, что российская делегация высказала критические замечания относительно содержания официальных докладов агентства.

«Для нас очевидно, что угроза Запорожской АЭС, связанная прежде всего с действиями украинских военных, отражается в этих документах не в полной мере. Сегодня эта позиция была доведена до представителей МАГАТЭ», - сказал Лихачев.

В ходе консультаций стороны также обсудили ситуацию с восстановлением внешнего электроснабжения Запорожской АЭС.

Непосредственных атак на АЭС "Бушер" не было

Лихачев также прокомментировал ситуацию на строящейся в Иране АЭС «Бушер». По его словам удары наносились по провинции Бушер, однако территория станции не пострадала.

«Несколько часов назад началось движение первой партии людей - шести человек - на площадку, но в связи с теми ударами, которые произошли сегодня ночью, мы наших людей остановили в Тегеране», - заявил он.

По словам главы «Росатома», эти сотрудники на данный момент находятся в российском посольстве, но в скором времени будет принято решение, что им делать дальше.

«То есть фактически мы де-юре начали восстановление численности, и мы сами же его остановили после серии ударов за последние часы. По нашей информации, удары по провинции Бушер наносились, но прилета на территорию станции не было", - сказал Лихачев.