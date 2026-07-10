Глава «Росатома» призвал МАГАТЭ «публично оценить атаки» на Запорожскую АЭС

Marina Mussa
10 Июля 2026•Обновить: 10 Июля 2026
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев вновь призвал Международное агентство по атомной энергии публично оценить атаки на Запорожскую атомную электростанцию и город Энергодар. Об этом сообщили в департаменте коммуникаций «Росатома» по итогам консультаций российской делегации с представителями МАГАТЭ, состоявшихся в Калининграде в пятницу, 10 июля.
Делегации возглавили генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Главной темой переговоров стало обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС.
По утверждению российской стороны, с конца апреля наблюдается резкая эскалация атак на ЗАЭС, Энергодар и прилегающие территории.
Лихачев заявил, что «украинская сторона все чаще применяет тактику запугивания», направленную в том числе против сотрудников атомной станции, что, по его словам, непосредственно «создает угрозу ее безопасности».
Согласно данным «Росатома», с начала эскалации погибли семь человек, включая одного сотрудника ЗАЭС, еще 40 человек получили ранения.
В этой связи Лихачев вновь призвал МАГАТЭ дать публичную оценку происходящему вокруг станции.
По его словам, отсутствие публичного осуждения и критической оценки способствует дальнейшей эскалации ситуации вокруг атомного объекта.
«С точки зрения российской стороны, в докладах МАГАТЭ и официальных рапортах, которые регулярно публикуются, не в полной мере отражается объективное положение дел, прежде всего в части угроз Запорожской атомной электростанции», - заявил глава «Росатома» журналистам после встречи.
Он отметил, что российская делегация высказала критические замечания относительно содержания официальных докладов агентства.
«Для нас очевидно, что угроза Запорожской АЭС, связанная прежде всего с действиями украинских военных, отражается в этих документах не в полной мере. Сегодня эта позиция была доведена до представителей МАГАТЭ», - сказал Лихачев.
В ходе консультаций стороны также обсудили ситуацию с восстановлением внешнего электроснабжения Запорожской АЭС.
Непосредственных атак на АЭС "Бушер" не было
Лихачев также прокомментировал ситуацию на строящейся в Иране АЭС «Бушер». По его словам удары наносились по провинции Бушер, однако территория станции не пострадала.
«Несколько часов назад началось движение первой партии людей - шести человек - на площадку, но в связи с теми ударами, которые произошли сегодня ночью, мы наших людей остановили в Тегеране», - заявил он.
По словам главы «Росатома», эти сотрудники на данный момент находятся в российском посольстве, но в скором времени будет принято решение, что им делать дальше.
«То есть фактически мы де-юре начали восстановление численности, и мы сами же его остановили после серии ударов за последние часы. По нашей информации, удары по провинции Бушер наносились, но прилета на территорию станции не было", - сказал Лихачев.