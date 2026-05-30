Глава Пентагона: эпоха, когда США субсидировали оборону богатых стран, закончилась

Министр обороны США Пит Хегсет заявил о намерении вашингтонской администрации перестроить отношения с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе на основе принципа «общей ответственности, а не зависимости». Об этом глава Пентагона заявил на конференции Shangri-La Dialogue в Сингапуре, посвященной вопросам обороны и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Хегсет отметил, что Соединенные Штаты вступают в новый этап развития союзнических и партнерских отношений, и такой подход сделает Америку сильнее, а ее союзников - более эффективными.

«Эпоха, когда США субсидировали оборону богатых стран, закончилась. Нам нужны партнеры, а не протектораты. Мы хотим союзов, основанных не на зависимости, а на общей ответственности», — сказал глава Пентагона.

Хегсет подчеркнул, что Индо-Тихоокеанский регион имеет ключевое значение для безопасности и процветания США, а поддержание стабильного баланса сил в регионе остается одной из главных целей Вашингтона.

Кроме того, глава Пентагона предупредил, что подход к отношениям с союзниками, которые недостаточно участвуют в обеспечении коллективной обороны, может измениться, призвав страны региона активнее инвестировать в собственные оборонные возможности.

По словам министра, США не стремятся допустить установления гегемонии какой-либо страны в регионе, включая Китай. Цель Вашингтона заключается не в конфронтации, а в сохранении стабильности посредством «взвешенной и решительной силы», - указал он.

«Америка является тихоокеанской державой, и мы настаиваем на том, чтобы Китай уважал наше многолетнее присутствие и роль в этом регионе», — подчеркнул Хегсет, добавив, что США продолжат укреплять свой военный потенциал в Индо-Тихоокеанском регионе с целью поддержания мира и стабильности.