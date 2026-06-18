Глава Пентагона: Есть страны НАТО, которым необходимо делать больше «Многие страны выполняют свои обязательства, однако есть государства, которым необходимо делать больше», - Пит Хегсет

Большинство союзников по НАТО выполняют взятые на себя обязательства по увеличению оборонных расходов, однако ряд стран должны вносить больший вклад в обеспечение коллективной безопасности Альянса. Об этом заявил журналистам министр обороны США Пит Хегсет перед началом заседания министров обороны стран Альянса в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Глава Пентагона отметил, что генсек НАТО Марк Рютте «проделывает отличную работу», взаимодействуя с США, президентом Дональдом Трампом и союзниками по НАТО в рамках курса на создание «НАТО 3.0».

По словам Хегсета, концепция «НАТО 3.0» означает признание того, что Альянс после окончания холодной войны должен вновь стать полноценным и сильным военным союзом, обладающим реальными военными возможностями для обеспечения сдерживания на европейском континенте и ведущей роли в сфере конвенциональной обороны Европы.

Глава Пентагона также напомнил о договоренностях, достигнутых на саммите НАТО в Гааге в прошлом году.

«Многие страны выполняют свои обязательства, однако есть государства, которым необходимо делать больше. Мы будем открыто говорить об этом как в ходе закрытых переговоров, так и публично. Друзья должны быть честны друг с другом и добиваться того, чтобы каждый вносил больший вклад», - сказал он.

Глава Пентагона также указал на то, инвестиции США в оборону в размере 1,5 триллиона долларов на 2027 финансовый год являются «сигналом миру».

«Эти инвестиции прежде всего направлены на защиту США и американских интересов, но одновременно они укрепляют НАТО и наших союзников. Все это взаимосвязано и посылает миру четкий сигнал: мы понимаем угрозы нынешней эпохи и готовы не только говорить о них, но и действовать решительно», — заключил Хегсет.