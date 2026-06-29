Маркуш Перештрелу выступил на официальном обеде в честь председателей парламентов стран НАТО в Стамбуле

Глава Парламентской ассамблеи НАТО выступил за «более безопасный, сильный и современный» альянс Маркуш Перештрелу выступил на официальном обеде в честь председателей парламентов стран НАТО в Стамбуле

Председатель Парламентской ассамблеи НАТО (NATO ПA) Маркуш Перештрелу заявил, что работает над тем, чтобы сделать НАТО сильным и надежным.

Выступая на открытии официального обеда в честь председателей парламентов стран — членов НАТО в Стамбуле, он выразил надежду на то, что Парламентский саммит НАТО принесет альянсу «больше безопасности, силы и современности».

Перештрелу поблагодарил турецкие власти за организацию мероприятия. «Большая радость быть с вами в этом прекрасном городе, который объединяет наш альянс», - заявил председатель НАТО ПА.

При этом, он подчеркнул, что одной лишь работы в сфере обороны недостаточно. «Необходимо наращивать потенциал нашей оборонной промышленности. При этом мы должны продолжать укреплять наше единство и солидарность, повышать взаимное доверие, а также усиливать политические и личные связи между нами»,- заявил он.

Перештрелу напомнил, что Турция и Португалия, которую он представляет на мероприятии, находятся на разных концах Европы, но, несмотря на это, всегда действуют сообща в достижении общих целей.

«Пусть этот парламентский саммит принесет нам более безопасное, более сильное и более современное НАТО», — заключил он.