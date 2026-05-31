Мы не одобрим никакого соглашения, пока права иранского народа не будут гарантированы - Галибаф

Глава парламента Ирана: без гарантий прав нашего народа никакой сделки не будет Мы не одобрим никакого соглашения, пока права иранского народа не будут гарантированы - Галибаф

Председатель парламента Ирана и глава переговорной группы Мохаммад Багер Галибаф сообщил о продолжающихся переговорах с США.

«Мы не одобрим никакого соглашения, пока права иранского народа не будут гарантированы», - цитирует Галибафа официальное иранское агентство IRNA.

Выступая на онлайн-заседании парламента Ирана, он указал на то, что дипломатия служит цели увенчать победу, одержанную на поле боя.

«Наши бойцы на дипломатическом фронте не доверяют словам и обещаниям врага. Для нас критерием является достижение ощутимых результатов, и взамен мы выполним свои обязательства. Мы не одобрим никакого соглашения, пока права иранского народа не будут гарантированы»,- сказал он.

Галибаф также отметил, что на новом этапе войны «враг» пытается подорвать национальное единство с помощью экономического давления и пропаганды через СМИ, но это «пустые грезы».

Галибаф подчеркнул, что Иран продолжит борьбу «в военной плоскости, на улицах, в дипломатии и в деле служения народу».