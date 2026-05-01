Глава Палестинской футбольной ассоциации отказался пожать руку представителю Израиля на конгрессе ФИФА

Председатель Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб отказался пожать руку заместителю главы Израильской футбольной ассоциации Басиму Шейху Сулейману на очередном конгрессе ФИФА.

Инцидент произошел на 76-м Конгрессе ФИФА, который проходит в Канаде, принимающей чемпионат мира 2026 года. Президент ФИФА Джанни Инфантино пригласил Раджуба и Сулеймана на сцену.

Инфантино заявил, что Израиль и Палестина «обладают одинаковыми правами, обязанностями и ответственностью в рамках ФИФА», и призвал стороны «работать вместе», предложив им пожать руки. Однако Раджуб отреагировал отказом.

Несмотря на настойчивость главы ФИФА, Раджуб, протестуя против действий Израиля и оккупации, отказался стоять рядом с израильским представителем и покинул сцену. Уходя, он обратился к делегатам, заявив: «Мы страдаем».

Позднее в соцсетях Раджуб подчеркнул, что «на платформе ФИФА был занят четкий и принципиальный подход», отметив, что национальное достоинство не подчиняется протоколу, а отказ от рукопожатия обусловлен уважением к крови палестинского народа, включая спортсменов.

По данным заместителя председателя Палестинского олимпийского комитета Ассада аль-Мадждалави, с октября 2023 года в результате израильских атак в секторе Газа погибли 1007 палестинских спортсменов, в том числе 45 женщин, а 265 спортивных объектов получили повреждения.

Среди разрушенной инфраструктуры — 23 крупных стадиона и поля, 35 крытых спортивных залов, 58 зданий клубов, а также 12 полей, построенных при поддержке ФИФА и полностью уничтоженных.

Сообщается, что с октября 2023 года в результате атак Израиля в секторе Газа погибли 72 601 человек. После вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года, в результате его нарушений, по меньшей мере 824 палестинца также погибли.