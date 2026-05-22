Глава Нацразведки США подала в отставку, сославшись на состояние здоровья супруга Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что Тулси Габбард покинет администрацию 30 июня

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард подала президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сославшись на состояние здоровья своего супруга.

Габбард опубликовала свое письмо об отставке президенту Трампу в соцсети американской компании X.

Глава Нацразведки поблагодарила американского лидера за оказанное доверие, сообщив, что у ее супруга диагностировали «крайне редкую форму рака костей».

«В ближайшие недели и месяцы ему предстоят серьезные испытания. На данном этапе мне необходимо оставить государственную службу, чтобы быть рядом с ним и оказать ему полную поддержку в этой борьбе», - сказала Габбард, указав на то, что не хочет оставлять супруга одного в такой сложный период.

«В ближайшие недели я полностью сосредоточена на том, чтобы обеспечить плавную и всестороннюю передачу полномочий, чтобы ни вы, ни ваша команда не столкнулись с перебоями в руководстве или работе. Благодарю за понимание в этот крайне личный и непростой для нашей семьи период», - добавила она.



Трамп сообщил о получении письма об отставке

Через несколько минут после публикации письма Габбард Трамп написал в Truth Social, что она покинет администрацию 30 июня.



Президент США дал высокую оценку работе» Габбард, заявив, что ее желание быть рядом с супругом в этот период абсолютно оправданно. По словам Трампа, исполнять обязанности директора Национальной разведки» станет ее первый заместитель Аарон Лукас.

Сообщения о том, что Габбард выступала против американских атак на Иран

Ранее в американских СМИ появлялись сообщения о том, что Габбард, как и ранее ушедший в отставку ее заместитель Джо Кент, выступала против ударов США по Ирану.

Также в прессе утверждалось, что представители Белого дома исключили ее из ряда обсуждений, связанных с Венесуэлой, а Трамп якобы не полностью доверял ей в вопросах деликатного стратегического планирования.