Глава Нацразведки США подала в отставку, сославшись на состояние здоровья супруга

Mücahit Oktay, Olga Keskin
22 Май 2026•Обновить: 22 Май 2026
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард подала президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сославшись на состояние здоровья своего супруга.
Габбард опубликовала свое письмо об отставке президенту Трампу в соцсети американской компании X.
Глава Нацразведки поблагодарила американского лидера за оказанное доверие, сообщив, что у ее супруга диагностировали «крайне редкую форму рака костей».
«В ближайшие недели и месяцы ему предстоят серьезные испытания. На данном этапе мне необходимо оставить государственную службу, чтобы быть рядом с ним и оказать ему полную поддержку в этой борьбе», - сказала Габбард, указав на то, что не хочет оставлять супруга одного в такой сложный период.
«В ближайшие недели я полностью сосредоточена на том, чтобы обеспечить плавную и всестороннюю передачу полномочий, чтобы ни вы, ни ваша команда не столкнулись с перебоями в руководстве или работе. Благодарю за понимание в этот крайне личный и непростой для нашей семьи период», - добавила она.
Трамп сообщил о получении письма об отставке
Через несколько минут после публикации письма Габбард Трамп написал в Truth Social, что она покинет администрацию 30 июня.
Президент США дал высокую оценку работе» Габбард, заявив, что ее желание быть рядом с супругом в этот период абсолютно оправданно. По словам Трампа, исполнять обязанности директора Национальной разведки» станет ее первый заместитель Аарон Лукас.
Сообщения о том, что Габбард выступала против американских атак на Иран
Ранее в американских СМИ появлялись сообщения о том, что Габбард, как и ранее ушедший в отставку ее заместитель Джо Кент, выступала против ударов США по Ирану.
Также в прессе утверждалось, что представители Белого дома исключили ее из ряда обсуждений, связанных с Венесуэлой, а Трамп якобы не полностью доверял ей в вопросах деликатного стратегического планирования.