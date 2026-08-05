Ибрагим Калын провел встречи с исполняющим обязанности министра обороны, советником по вопросам национальной безопасности премьер-министра и главой МВД Ливии

Глава национальной разведки Турции встретился с официальными лицами правительства Ливии Ибрагим Калын провел встречи с исполняющим обязанности министра обороны, советником по вопросам национальной безопасности премьер-министра и главой МВД Ливии

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын встретился с исполняющим обязанности министра обороны Правительства национального единства Ливии Абдусселамом Зуби и советником по вопросам национальной безопасности премьер-министра Правительства национального единства Ливии Ибрагимом Дибейбе.

Согласно информации, полученной из источников в силовых структурах, Калын провел встречу с Зуби и Дибейбе в Анкаре.

В ходе встречи были обсуждены события в Ливии и регионе, шаги, которые будут предприняты для продолжения ливийско-турецкого сотрудничества, а также усилия, предпринимаемые для поддержания стабильности в Ливии.

Зуби и Дибейбе в ходе встречи выразили признательность за эффективную и конструктивную роль, которую играет Турция в Ливии.

Калын подчеркнул, что Турция будет и впредь оказывать всестороннюю поддержку в целях сохранения мира и стабильности в Ливии.

Глава MİT подчеркнул, что Турция будет и впредь поддерживать процесс объединения страны и слияния властей восточной и западной частей Ливии под единой ливийской властью.

Стороны обсудили дополнительные меры, которые можно принять для укрепления безопасности и стабильности в Ливии

Калын также встретился в Анкаре с министром внутренних дел Ливии Имадом эт-Трабуси.

В ходе встречи были обсуждены дополнительные меры, которые можно принять для укрепления безопасности и стабильности в Ливии.

Траблуси выразил удовлетворение в связи с поддержкой, оказываемой Турцией Правительству национального единства Ливии.

Ибрагим Калын, в свою очередь, отметил, что поддержка в области безопасности и развития Ливии будет продолжена, а Турция будет и впредь тесно сотрудничать с Ливией и странами Северной Африки в борьбе с терроризмом, торговлей людьми и нелегальной миграцией.