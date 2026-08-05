Глава национальной разведки Турции встретился с официальными лицами правительства Ливии

Mehmet Şah Yılmaz, Nariman Mehdiyev
05 Августа 2026•Обновить: 05 Августа 2026
Глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын встретился с исполняющим обязанности министра обороны Правительства национального единства Ливии Абдусселамом Зуби и советником по вопросам национальной безопасности премьер-министра Правительства национального единства Ливии Ибрагимом Дибейбе.
Согласно информации, полученной из источников в силовых структурах, Калын провел встречу с Зуби и Дибейбе в Анкаре.
В ходе встречи были обсуждены события в Ливии и регионе, шаги, которые будут предприняты для продолжения ливийско-турецкого сотрудничества, а также усилия, предпринимаемые для поддержания стабильности в Ливии.
Зуби и Дибейбе в ходе встречи выразили признательность за эффективную и конструктивную роль, которую играет Турция в Ливии.
Калын подчеркнул, что Турция будет и впредь оказывать всестороннюю поддержку в целях сохранения мира и стабильности в Ливии.
Глава MİT подчеркнул, что Турция будет и впредь поддерживать процесс объединения страны и слияния властей восточной и западной частей Ливии под единой ливийской властью.
Стороны обсудили дополнительные меры, которые можно принять для укрепления безопасности и стабильности в Ливии
Калын также встретился в Анкаре с министром внутренних дел Ливии Имадом эт-Трабуси.
В ходе встречи были обсуждены дополнительные меры, которые можно принять для укрепления безопасности и стабильности в Ливии.
Траблуси выразил удовлетворение в связи с поддержкой, оказываемой Турцией Правительству национального единства Ливии.
Ибрагим Калын, в свою очередь, отметил, что поддержка в области безопасности и развития Ливии будет продолжена, а Турция будет и впредь тесно сотрудничать с Ливией и странами Северной Африки в борьбе с терроризмом, торговлей людьми и нелегальной миграцией.