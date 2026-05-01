Глава миротворческой миссии ООН посетит Италию и Турцию

Жан-Пьер Лакруа, заместитель генерального секретаря ООН по операциям в интересах мира, 4–7 мая посетит Италию и Турцию для участия в серии встреч, посвященных международным миротворческим усилиям, сообщил в пятницу, 1 мая представитель ООН.

Заместитель официального представителя Фархан Хак сообщил журналистам, что Лакруа начнет свою поездку в Риме, где 4–5 мая он проведет двусторонние переговоры с представителями итальянского правительства «для обсуждения вопросов, связанных с миротворчеством».

После встреч в Риме Лакруа отправится в Бриндизи для участия в конференции, посвященной 20-летию Постоянного полицейского контингента Организации Объединенных Наций (SPC).

SPC представляет собой быстроразвертываемый полицейский контингент ООН, предназначенный для усиления оперативного реагирования полиции в рамках миротворческих операций и других миссий.

Лакруа завершит свою поездку 7 мая в столице Турции Анкаре, где он встретится с турецкими официальными лицами, сообщил Хак.

Он «обсудит поддержку Турцией миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций, в том числе в качестве страны, предоставляющей полицейские контингенты», добавил он.