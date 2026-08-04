По оценке главы Минфина США, соглашение об открытии Ормузского пролива может быть достигнуто уже сегодня или завтра

Глава Минфина США допустил открытие Ормузского пролива в ближайшие два дня По оценке главы Минфина США, соглашение об открытии Ормузского пролива может быть достигнуто уже сегодня или завтра

Переговоры с Ираном продолжаются и соглашение об открытии Ормузского пролива может быть достигнуто уже сегодня или завтра. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала CNBC.

Минфина США сообщил, что переговоры с Ираном продолжаются, и допустил достижение соглашения об открытии Ормузского пролива уже сегодня или завтра.

На вопрос о том, будет ли Иран взимать плату за проход через пролив, Бессент ответил, что соглашение «обеспечит свободное судоходство через пролив».

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Иран не ведет переговоров с США, а переговоры с Оманом касаются обеспечения безопасного судоходства через Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, накануне заявил, что переговоры с Ираном продолжаются и являются «последним шансом» Тегерана заключить выгодное соглашение.