«У нас вообще внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, и надеюсь, что таких долгов не останется.Мы независимы от внешней финансовой инфраструктуры», - Антон Силуанов

Глава Минфина: РФ скоро полностью погасит свой внешний долг «У нас вообще внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, и надеюсь, что таких долгов не останется.Мы независимы от внешней финансовой инфраструктуры», - Антон Силуанов

Внешний долг России составляет 10% и в скором времени он будет полностью погашен. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-26).

«У нас вообще внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, и надеюсь, что таких долгов не останется.Мы независимы от внешней финансовой инфраструктуры», - сказал Силуанов, слова которого приводят российские СМИ.

По словам главы Минфина, Россия не зависит от внешней финансовой инфраструктуры. «Она у нас создана, работает и даже все отключения всех финансовых услуг не повлияли на возможность наших расчетов. - сказал Силуанов. Мы работаем на свою собственную независимую финансовую и экономическую модель. Вот собственно и есть суверенитет».

Министр отменил, что «нужно очень внимательно цельно относится к финансам, тогда все эти беспределы извне, которые существуют, они в меньшей степени будут или вообще не будут» влиять на РФ.

Кроме того, Силуанов сообщил, что текущая конъюнктура позволяет сейчас накапливать Фонд национального благосостояния (ФНБ).

«Сейчас конъюнктура чуть получше, будем накапливать, восстанавливать. Поэтому логика как раз создания резервов, чтобы их использовать, помогать бюджету, меньше давить на финансовый рынок, реализовывать те задачи, которые у нас есть», - указал он.