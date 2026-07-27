Глава Минпромторга: Россия производит беспилотники миллионами и наращивает выпуск вооружений

Россия производит беспилотники миллионами и продолжает наращивать выпуск продукции оборонно-промышленного комплекса. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

По словам министра, Вооруженные силы России полностью обеспечены необходимой продукцией. «Мы все потребности армии, флота покрываем полностью. Если говорить про рост нашего промышленного производства с 2022 года, с начала боевых действий, темпы и объемы выпуска продукции по некоторым позициям выросли более чем в 20 раз. И этот процесс еще не завершен. Мы растем и дальше», — сказал Алиханов.

Он отметил, что в стране реализуется масштабная государственная программа развития оборонно-промышленного комплекса. «Это если говорить про то, что принято на вооружение и чем снабжаются наши офицеры, солдаты в качестве штатных средств борьбы. Вторая часть — это инновационные разработки, беспилотники, которые мы делаем миллионами. И производственные мощности у нас — на десятки миллионов. Это зачастую не штатные изделия, которые по отдельным решениям Генштаба, министра обороны закупаются армией», — пояснил министр.

По его словам, в зону «специальной военной операции» выезжают не только ремонтные бригады, но и конструкторы, которые дорабатывают свои проекты непосредственно на месте. «Поэтому могу сказать, что сейчас та нормативка, которая есть, и указы президента, которые обеспечивают быстрое внедрение и применение новых вооружений, — все работает достаточно эффективно», — подчеркнул глава Минпромторга.

Алиханов также сообщил, что производство сложных вооружений продолжает расти. «Если говорить про производство сложных изделий, таких как зенитные управляемые ракеты, то мы даже по сравнению с прошлым годом в разы увеличиваем их производство в нынешнем», — отметил он.

По словам министра, аналогичная динамика сохранится и в следующем году. «Не меньше динамика будет и в следующем году. Но исключительно зенитными ракетами эту задачу не решишь. Потому что всегда есть экономика войны, про нее нельзя забывать. Средства защиты должны стоить столько же либо меньше, чем средства атаки, беспилотной или ракетной. Я говорю в том числе и о лазерных комплексах…»,- отметил глава ведомства.

С БПЛА борется целая линейка лазерных комплексов

Как сообщил Алиханов, в России уже создана линейка лазерных комплексов, предназначенных для борьбы с беспилотниками. «У нас есть уже целая линейка лазерных комплексов, которые борются с БПЛА. Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах. По сути, в моменте там затраты на электроэнергию идут, не более того. Это не значит, что можно полностью отказаться от зенитных ракет, но крайне важно развивать такие комплексы», — сказал министр.

По его словам, основой противодействия беспилотникам должна стать единая система обнаружения. «Первое, с чего надо начинать, — это радиолокационная осведомленность. У нас есть решения по развитию сенсоров — аудио, видео и других типов, которые надо интегрировать (и коллеги из Минобороны этим занимаются) в единую систему, чтобы со всех источников информация выводилась, условно говоря, на планшет, пульт управления для координации и управления этой борьбой. И, конечно, дроны-перехватчики, над которыми сейчас работают десятки команд», - пояснил он.

Заводы продолжают работу

Отвечая на вопрос о судьбе предприятий, которые покинули иностранные компании, Алиханов заявил, что заводы продолжают работу.

«Завод «Автотор» в Калининграде работает сейчас с партнерами из Китая в основном. А в Калуге теперь совместное предприятие российских инвесторов и также китайских партнеров. Причем они стартовали с очень высоких уровней локализации, по сравнению с европейцами».

Нет бензина? Будет электротяга!

Говоря о развитии электротранспорта, министр отметил, что работа в этом направлении ведется уже давно.

«Мы и раньше этим занимались. Если говорить, например, про Москву, здесь и Сергей Семенович Собянин, и мэрия очень последовательно и активно развивают электротранспорт. В ближайшее время для них на территории Новой Москвы будет запущено производство литийионных батарей, тяговых аккумуляторов. Причем строится еще, наша столица по внедрению общественного электротранспорта — первый город на Земле».

По словам Алиханова, правительство Москвы делает ставку не только на закупку техники, но и на развитие собственного производства. «Надо отдать должное промышленному блоку правительства Москвы, они идут в глубокую локализацию. Это не просто приобретение электробусов. В ближайшее время для них на территории Новой Москвы будет запущено производство литийионных батарей, тяговых аккумуляторов. Причем строится еще один завод по выпуску батарей повышенной мощности, в том числе и для гражданских беспилотников, и любой другой техники».

Зарубежные поставщики принимают «политизированные решения»

Отвечая на вопрос о новом российском самолете, представленном на Петербургском международном экономическом форуме, министр сообщил, что речь идет об Ил-114-300.

«Если говорить про тот конкретный самолет, сертификат на который выдал глава Росавиации Дмитрий Ядров, — это Ил-114, Ил-114-300. Мы закончили основные испытания, и самолет получился лучше, чем его мировые аналоги-конкуренты. У него топливная эффективность выше».

По словам Алиханова, зарубежные поставщики все чаще принимают решения, продиктованные политическими мотивами.

«Мы видим, что зарубежные поставщики принимают политизированные решения, когда не только нас незаконно отрезают от таких комплектующих, но и другие страны. В том числе китайских коллег. Мы просто конкуренты наиболее прямые и явные, поэтому с нас начинают. Но это показывает, что такие санкции — способ нечестной борьбы с потенциальными новыми технологическими лидерами. И мы как раз, ломая эту монополию, можем предложить нашим партнерам — Индии, Китаю, Индонезии, в принципе, всем странам мирового большинства, возможность диверсификации этих рисков. Отвязки от этой новой колониальной зависимости, которую сформировал Западный блок».

Министр также заявил, что усиление конкуренции между «Старым Севером» и «Новым Югом», по его мнению, создает для России новые возможности. «Эта усиливающаяся конкуренция между Старым Севером и Новым Югом ставит нас в очень интересную ситуацию, когда у нас появляются преимущества за счет нечестного и хамского поведения Запада.

Это нам в глазах наших потенциальных потребителей в Азии, в Африке, в Латинской Америке дает дополнительные очки. И хорошую возможность эти новые решения продавать не только в виде готовых самолетов, но и отдельных систем, которые они могут использовать в лайнерах собственной разработки. Потому что в самолетостроении, помимо США, Европы и России, работают и китайцы, и индусы, и бразильцы, и многие другие. У нас здесь хорошие перспективы, как мне кажется»,- добавил Алиханов.