Ханно Певкур заявил, что сохранение единства альянса и усиление потенциала сдерживания имеют ключевое значение для безопасности Европы

Глава Минобороны Эстонии призвал НАТО укреплять единство и продолжать поддержку Украины Ханно Певкур заявил, что сохранение единства альянса и усиление потенциала сдерживания имеют ключевое значение для безопасности Европы

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что НАТО необходимо укреплять единство союзников, увеличивать оборонные расходы и продолжать поддержку Украины.

В беседе с «Анадолу» на полях 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, проходящего в Анкаре, Певкур подчеркнул, что главным достижением альянса остается сохранение мира в регионе на протяжении почти 80 лет.

«Самое важное заключается в том, что НАТО уже почти 80 лет успешно сохраняет мир в нашем регионе. Чтобы обеспечить его и в будущем, необходимо сохранять единство внутри альянса, увеличивать оборонные расходы и укреплять потенциал сдерживания», — сказал министр.

По его словам, одним из ключевых сигналов нынешнего саммита должно стать подтверждение продолжения поддержки Украины.

Певкур подчеркнул, что важно четко заявить: Украина является неотъемлемой частью европейской безопасности.

«Оборонное сотрудничество Турции и Эстонии развивается»

Говоря о сотрудничестве между Турцией и Эстонией в сфере оборонной промышленности, министр отметил, что турецкие компании уже поставляют Эстонии бронетехнику, а взаимодействие двух стран продолжает расширяться.

«Мы видим большой потенциал для дальнейшего развития нашего сотрудничества», — заявил Певкур.