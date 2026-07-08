Глава Минобороны Эстонии призвал НАТО укреплять единство и продолжать поддержку Украины

Şilan Turp, Gökhan Çeliker, Elmira Ekberova
08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что НАТО необходимо укреплять единство союзников, увеличивать оборонные расходы и продолжать поддержку Украины.
В беседе с «Анадолу» на полях 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, проходящего в Анкаре, Певкур подчеркнул, что главным достижением альянса остается сохранение мира в регионе на протяжении почти 80 лет.
«Самое важное заключается в том, что НАТО уже почти 80 лет успешно сохраняет мир в нашем регионе. Чтобы обеспечить его и в будущем, необходимо сохранять единство внутри альянса, увеличивать оборонные расходы и укреплять потенциал сдерживания», — сказал министр.
По его словам, одним из ключевых сигналов нынешнего саммита должно стать подтверждение продолжения поддержки Украины.
Певкур подчеркнул, что важно четко заявить: Украина является неотъемлемой частью европейской безопасности.
«Оборонное сотрудничество Турции и Эстонии развивается»
Говоря о сотрудничестве между Турцией и Эстонией в сфере оборонной промышленности, министр отметил, что турецкие компании уже поставляют Эстонии бронетехнику, а взаимодействие двух стран продолжает расширяться.
«Мы видим большой потенциал для дальнейшего развития нашего сотрудничества», — заявил Певкур.