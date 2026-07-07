Глава Минобороны Турции: оборонные инициативы ЕС должны быть доступны всем союзникам по НАТО Яшар Гюлер выступил на мероприятии «Союзники в Анкаре», организованном в рамках 36-го саммита НАТО

Европейские оборонные инициативы должны быть доступны всем союзникам по НАТО, включая не входящие в ЕС страны.

Об этом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил на мероприятии «Союзники в Анкаре», организованном в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО при содействии Управления коммуникаций при администрации президента Турции, Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) и Фонда исследований политики, экономики и общества (SETA).

«Мы приветствуем более весомый вклад Европы в оборону. Однако этот вклад не должен вступать в конкуренцию с НАТО, а укреплять Альянс», - сказал глава турецкого оборонного ведомства.

Гюлер подчеркнул, что НАТО с момента своего создания представляет собой нечто большее, чем просто военный союз, и является институциональным воплощением коллективной обороны, политической солидарности и трансатлантической связи.

Он напомнил, что на протяжении истории альянсы либо оказывались недолговечными, либо утрачивали свою функциональность, не сумев адаптироваться к меняющимся условиям. НАТО же, по его словам, сумело сохранить свое существование именно благодаря способности обновляться, не упуская из виду свою основную цель.

Гюлер отметил, что трансформацию НАТО можно условно разделить на три этапа. «Первый этап, который можно назвать «НАТО 1.0», охватывает период после Второй мировой войны и время холодной войны, когда Альянс определял свою миссию на основе реалистичной оценки угроз. В этот период коллективная безопасность обеспечивалась за счет сил постоянной готовности, потенциала боевого обеспечения, надежного распределения бремени и оперативной совместимости. Основным приоритетом Альянса тогда было создание сильной и сдерживающей военной структуры в рамках коллективной обороны. Однако после окончания холодной войны и коренных изменений в глобальной системе многие европейские союзники сократили свои оборонные расходы, вооруженные силы, запасы и промышленный потенциал», - пояснил министр.

Период, определяемый как «НАТО 2.0», был сосредоточен на кризисном управлении и операциях за пределами зоны ответственности в связи с терроризмом и войнами на Балканах, продолжил Яшар Гюлер.

Министр Гюлер заявил, что с 2014 года ведение конвенциональной войны постепенно достигло границ НАТО, а новая конкуренция великих держав и одновременные региональные кризисы перевели членов альянса на новый этап, а именно — в эпоху «НАТО 3.0».

НАТО следует сохранять комплексный подход

Глава ведомства подчеркнул, что ключевым вызовом этого этапа является восстановление надежной коллективной обороны при сохранении способности НАТО управлять кризисами и реагировать на угрозы со всех направлений.

«Это требует формирования более сильного, более реалистичного и более сбалансированного Альянса, в котором Европа принимает на себя повышенную ответственность в сфере обычной обороны, при этом трансатлантическая связь и расширенное сдерживание со стороны США остаются незаменимыми. Данная трансформация разворачивается в условиях исключительно сложной обстановки в области безопасности. Пока российско-украинский конфликт продолжает определять контуры евроатлантической безопасности, недавние конфликты с участием Ирана, Израиля и США наглядно продемонстрировали, сколь далеко идущие глобальные последствия могут порождать региональные кризисы. Ракетные удары и атаки беспилотников, перебои в морском судоходстве, сбои в энергоснабжении и возрастающее давление на цепочки поставок — все это со всей очевидностью показывает, насколько глубоко взаимосвязаны современные угрозы», - сказал министр.

Именно поэтому НАТО обязано сохранять комплексный подход на 360 градусов, охватывающий как восточный и южный фланги, так и вызовы, возникающие за пределами евроатлантического пространства. В этот критический момент европейские союзники должны взять на себя большую долю ответственности, подчеркнул Гюлер.



Однако, по его словам, этого нельзя достичь лишь за счет объявления более высоких бюджетных показателей. Оборонные расходы должны реально трансформироваться в готовые к развертыванию подразделения, обученный личный состав, боеприпасы, устойчивые логистические системы, интегрированные структуры управления и боеспособные силы, подчеркнул он.

Гюлер также отметил, что при распределении бремени в Альянсе следует учитывать оперативные риски, географическое положение, уровень готовности, вклад в выполнение задач, промышленный потенциал и способность действовать в кризисных ситуациях.

Опыт Турции чрезвычайно ценен

Глава оборонного ведомства заявил, что изменения в военном присутствии США в Европе еще более отчетливо высветили необходимость перераспределения ответственности внутри Альянса.

«В этом отношении опыт Турции чрезвычайно ценен. Пока большая часть Европы сокращала свои вооруженные силы после холодной войны, Турция не пошла по этому пути. Турция сохранила крупную, профессиональную и активную структуру вооруженных сил, повысила уровень боевой готовности, вложила средства в оборонную промышленность и не утратила способность вести боевые действия в сложных условиях. Эти широкие возможности и преемственность сегодня превратились в стратегическое преимущество как для самой Турции, так и для всего Альянса»,- подчеркнул Яшар Гюлер.

Пока некоторые союзники пытаются заново формировать свои подразделения, восполнять кадровый дефицит и пополнять запасы, Турция уже готова вносить свой вклад благодаря существующим структурам и накопленному оперативному опыту, привлек внимание министр.

Гюлер подчеркнул, что благодаря своим развертываемым силам, опытным командирам, устоявшейся культуре подготовки и прочной военной базе Турция занимает прочные позиции в процессе «НАТО 3.0».

Это, по его словам, позволяет Турции содействовать устранению пробелов в готовности, укреплять сдерживание на различных флангах и оперативно реагировать на кризисы.

«С момента вступления в НАТО в 1952 году Турция никогда не ограничивалась ролью государства, расположенного на географическом передовом рубеже Альянса. Напротив, она последовательно проводила линию на принятие рисков и ответственности, неизменно присутствуя в очагах кризисов и, когда того требовали обстоятельства, беря на себя фактическое бремя сдерживания», - сказал глава Минобороны Турции.

Турция вносит значительный вклад в миссии НАТО

Гюлер напомнил, что Турция обладает второй по численности армией в НАТО и одними из самых боеспособных сил благодаря высоким стандартам подготовки, оперативному опыту и мощному потенциалу совместных действий.

«Наши подразделения специального назначения с высоким уровнем готовности являются важными стратегическими мультипликаторами силы, позволяющими оперативно развертываться на обширных территориях и эффективно реагировать на кризисы», - привлек внимание Гюлер.

Турция вносит значительный вклад в миссии, операции и учения НАТО — от Косово до Средиземноморья, от Балтийского региона до Черного моря, напомнил министр. «Мы берем на себя ответственность в сферах воздушного патрулирования, морской безопасности, кризисного управления и подготовки кадров. Проведенные в последнее время масштабные учения НАТО вновь продемонстрировали способность Турции обеспечивать безопасность не только в своем ближнем окружении, но и во всем евроатлантическом пространстве. Полевой опыт Турции в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии также представляет собой стратегическую ценность в период, когда вакуумные зоны стремительно заполняются конкурирующими игроками», - подчеркнул он.

Увеличение оборонных расходов

Гюлер заявил, что одним из ключевых вопросов, стоящих перед НАТО в текущий период, является то, в какой степени и как быстро альянс сможет превратить политические обязательства в конкретные военные возможности?»

«Увеличение оборонных расходов — важно. Однако сами по себе расходы не создают сдерживание. Сдерживание требует обученного персонала, готовых сил, боеприпасов, мощной логистики, интегрированной ПВО и противоракетной обороны, эффективного управления и контроля, киберустойчивости, промышленного потенциала и политической решимости», - пояснил глава ведомства.

Гюлер подчеркнул, что одним из ключевых посылов саммита в Анкаре является перевод обязательств в практическую плоскость. «Будущее НАТО будет определяться не просто процентными долями бюджетов, а тем, насколько быстро эти бюджеты смогут создавать конкретные возможности. Турция обладает значительным потенциалом и в этой области. Для достижения целей НАТО в области боевых возможностей и наших национальных потребностей мы в ближайшие три года уделяем приоритетное внимание оснащению в сферах ПВО и противоракетной обороны, систем залпового огня большой дальности и беспилотных систем»,- отметил министр.

Он подчеркнул, что Турция достигла передового уровня в оборонной промышленности, беспилотных системах, средствах ПВО, радиоэлектронной борьбе, боеприпасах, морских платформах, авиации, а также в технологиях управления и контроля.

Гюлер напомнил, что в настоящее время в Турции продолжается строительство 50 военных кораблей, включая проекты на экспорт. «Наши беспилотные и новейшие авиационные платформы также вносят вклад в формирование облика современной войны. Это не просто национальные возможности. При правильной интеграции они способны помочь восполнить пробелы НАТО в возможностях и производстве. В сфере оборонной промышленности Турция выступает за взаимодополняемость, а не за конкуренцию, за совместное производство, а не за исключение, и за сотрудничество на основе доверия, а не ограничений. Дух союзничества укрепляется не ограничениями, а солидарностью и общей стратегической целью», - убежден глава ведомства.

Сотрудничество НАТО и ЕС должно быть инклюзивным

Министр Гюлер заявил, что еще одним ключевым вопросом является то, как будет выстраиваться архитектура европейской безопасности в будущем. «Мы приветствуем более весомый вклад Европы в оборону. Однако этот вклад не должен вступать в конкуренцию с НАТО, а должен укреплять Альянс»,- отметил глава ведомства.

Он подчеркнул, что более сильная европейская опора должна укреплять трансатлантическую связь, при этом НАТО должно сохранять свою роль единственного гаранта коллективной обороны Европы.

«Европейские оборонные инициативы должны быть открыты для всех союзников по НАТО, не являющихся членами ЕС, но обладающих соответствующими возможностями. Исключение Турции — страны, обладающей военным потенциалом, передовой оборонной промышленностью, оперативным опытом и геостратегическим положением, являющейся одним из ведущих игроков в архитектуре международной безопасности, — не сделает Европу более безопасной. Наше ожидание ясно: сотрудничество НАТО и ЕС должно быть инклюзивным, интеграционным и взаимно укрепляющим. Для создания более сильного, более реалистичного и более сбалансированного НАТО необходимо равное участие всех союзников и полное использование потенциала каждого из них», - подчеркнул министр обороны Турции.

Гюлер отметил, что саммит в Анкаре — это не просто дипломатическая встреча, а критический рубеж, на котором будет обсуждаться единство и сплоченность НАТО, оборонные инвестиции, цели, производство в оборонной промышленности, поддержка Украины и устойчивость сдерживания.

Мы продолжим действовать в сотрудничестве с союзниками

«Посыл из Анкары должен быть ясным. Наша приверженность 5-й статье непоколебима, и политические обязательства будут подкреплены надежной военной силой», — заявил Гюлер.

«В этой связи союзникам необходимо превращать оборонные инвестиции в реальные боевые силы, устойчивую инфраструктуру, восполняемые арсеналы боеприпасов и современный военный потенциал. Также необходимо расширять сферы сотрудничества в направлении создания инклюзивной экосистемы оборонной промышленности, которая стимулирует производство и поддерживает инновации. Технологические аспекты, которые будут обсуждаться сегодня, включая программируемые системы, искусственный интеллект и когнитивную войну, наряду с вопросами инфраструктуры и морской безопасности, а также геополитическая ситуация на южном фланге НАТО, в Черном море, на Кавказе, в зоне Персидского залива и Индо-Тихоокеанского региона — это различные измерения одной и той же стратегической реальности. Сегодня сдерживание нельзя выстраивать только с помощью танков, самолетов и кораблей», - отметил глава ведомства.

Гюлер указал на то, что сдерживание также достигается за счет безопасных данных, эффективной стратегической коммуникации, надежных цепочек поставок, защищенной инфраструктуры, устойчивых обществ и способности действовать быстрее противника.

Он добавил, что будущее НАТО зависит не только от мощи вооруженных сил, но и от устойчивости обществ, промышленности, технологий и политического единства.

Гюлер заявил, что Турция является союзником, который разделяет бремя НАТО, берет на себя ответственность на местах, серьезно подходит к оборонным инвестициям и вкладывает средства в возможности будущего. «Мы и впредь будем вносить вклад в оборону и сдерживание НАТО, тесно сотрудничать с нашими союзниками и активно поддерживать трансформацию Альянса. Выражаю надежду, что обсуждения и оценки, которые состоятся в рамках этого мероприятия, внесут вклад в наше общее понимание будущего Альянса и предстоящих вызовов»,- заключил Яшар Гюлер.

