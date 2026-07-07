Яшар Гюлер назвал важным обязательство Североатлантического альянса инвестировать в оборону на уровне 5%

Глава Минобороны Турции: Оборонные инвестиции НАТО — проявление воли Альянса укреплять сдерживание Яшар Гюлер назвал важным обязательство Североатлантического альянса инвестировать в оборону на уровне 5%

Обязательство НАТО по оборонным инвестициям является конкретным проявлением воли Альянса укреплять свою сдерживающую способность.

Об этом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил на полях 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Анкаре во вторник, 7 июля.

«Обязательство НАТО инвестировать в оборону на уровне 5% является важным. Это обязательство служит конкретным проявлением воли Альянса укреплять сдерживание и наращивать оборонное производство», — заявил глава ведомства.