Ulviyya Amoyeva
07 Июля 2026•Обновить: 07 Июля 2026
Обязательство НАТО по оборонным инвестициям является конкретным проявлением воли Альянса укреплять свою сдерживающую способность.
Об этом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил на полях 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Анкаре во вторник, 7 июля.
«Обязательство НАТО инвестировать в оборону на уровне 5% является важным. Это обязательство служит конкретным проявлением воли Альянса укреплять сдерживание и наращивать оборонное производство», — заявил глава ведомства.