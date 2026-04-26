Глава Минобороны РФ прибыл с визитом в КНДР

Ulviyya Amoyeva
26 Апрель 2026•Обновить: 26 Апрель 2026
Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом.
Об этом в воскресенье, 26 апреля сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.
В рамках визита глава российского военного ведомства в Пхеньяне проведет встречи с высшим руководством КНДР и командованием вооруженных сил страны, примет участие в торжественных и памятных мероприятиях.
В аэропорту Пхеньяна министра встретил глава военного ведомства КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.