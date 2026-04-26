Глава Минобороны РФ: Москва и Пхеньян переведут военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу

Андрей Белоусов обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном перспективы военного сотрудничества между странами

Министр обороны России Андрей Белоусов провел в Пхеньяне переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

Как сообщили российские государственные СМИ в воскресенье, 26 апреля, стороны обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

«Договорились с Минобороны КНДР перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу. Готовы подписать в этом году План российско-корейского военного взаимодействия на период 2027-2031 годов», - сказал Белоусов в ходе переговоров.

Белоусов отметил, что для него большая честь встретиться с лидером КНДР, которого министр обороны РФ поблагодарил за традиционно радушный прием, оказанный российской делегации в Пхеньяне. По оценке министра, «российско-корейские межгосударственные отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне».

«Текущий год обещает быть не менее насыщенным в плане двусторонних контактов по целому ряду направлений», - отметил министр обороны России.

Белоусов отметил, что в министерстве обороны РФ высоко ценят решения лидера КНДР пригласить российскую военную делегацию на открытие музейно-мемориального комплекса боевых подвигов военнослужащих КНДР в зарубежной военной операции. «Для нас большая честь и привилегия принять участие в этом историческом событии», - подчеркнул Белоусов.