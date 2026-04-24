Глава Минобороны РФ: военное сотрудничество с КНР приобретает особую актуальность Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Китайской Народной Республики адмиралом Дун Цзюнем, который находится в России с официальным визитом

Военное сотрудничество между Россией и КНР приобретает особую актуальность в условиях постоянно меняющейся военно-политической обстановки. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с китайским коллегой адмиралом Дун Цзюнем в Москве.

Согласно сообщению, в ходе встречи глава российского военного ведомства подчеркнул, что постоянный личный контакт лидеров двух стран, президента РФ Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, определяет особую роль двустороннего взаимодействия.

«В этом году мы отмечаем 30-летие установления стратегического партнерства и взаимодействия между Россией и Китаем, а также 25-летие нашего основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Военное двустороннее сотрудничество в условиях постоянно меняющейся военно-политической обстановки приобретает особую актуальность. Это один из ключевых элементов региональной и глобальной безопасности», – сказал министр обороны России.

Белоусов выразил уверенность, что сегодняшние переговоры позволят сверить позиции и определить дальнейшие шаги в рамках стратегического взаимодействия двух стран.

Министр обороны Китайской Народной Республики адмирал Дун Цзюнь, в свою очередь, отметил, что под стратегическим руководством председателя КНР и президента РФ китайско-российские отношения всегда развиваются по верному пути и на высоком уровне.

Китайский военачальник подчеркнул, что текущий год – это важное время, важный год для развития отношений двух стран, особенно в области оборонного сотрудничества. Поэтому в течение этого периода запланировано провести много важных мероприятий на высочайшем уровне.

Глава китайского военного ведомства выразил готовность совместно с Министерством обороны Российской Федерации, руководствуясь достигнутыми лидерами двух стран договоренностями, воспользоваться всеми возможностями для укрепления стратегического взаимодействия и расширения взаимовыгодного сотрудничества, чтобы придать мощный импульс высококачественному развитию китайско-российских отношений.