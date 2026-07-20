Глава Минобороны Литвы: Польша и страны Балтии «являются ближайшими целями» РФ Литва значительно укрепила меры защиты на ключевых объектах транспортной и энергетической инфраструктуры, заявил Робертас Каунас

Россия, не сумевшая добиться запланированного прогресса в Украине, стремится к новой эскалации и поиску победы, и в этом контексте рассматривает страны Балтии и Польшу в качестве «ближайшей цели».

Об этом министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил литовскому национальному радио и телевидению (LRT), комментируя российско-украинский конфликт. Он отметил, что Россия «не достигает запланированных успехов и не может одержать победу в Украине».

По словам министра, в России происходят взрывы, ощущается нехватка топлива, а в обществе все чаще звучат вопросы к кремлевскому руководству о том, почему обещанная победа так и не была достигнута?. Каунас подчеркнул, что президент России Владимир Путин и Кремль «нуждаются в новой эскалации и победе», и в этой связи страны Балтии и Польша являются для них «ближайшей целью».

Министр отметил, что Литва в последнее время усилила меры безопасности на критически важной транспортной и энергетической инфраструктуре, включая мосты, трансформаторные подстанции, системы газоснабжения и коммуникационные центры.

Помимо усиления безопасности, Каунас сообщил, что также были заблаговременно подготовлены дополнительные планы действий в чрезвычайных ситуациях на случай возможных действий России.

Он добавил, что обстановка постоянно отслеживается на основе разведывательных данных, а все принимаемые меры согласовываются с союзниками по НАТО.



Литва не заинтересована в провокациях в отношении России, однако, будучи членом НАТО и Евросоюза, последовательно укрепляет свои оборонные возможности, военный потенциал и интеграцию с Западом, подчеркнул Каунас.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что разведывательные данные указывают на возможное «планирование Россией провокаций» в Польше или странах Балтии с целью проверки единства НАТО.

Аналогичную мысль озвучил и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который заявил «о возможных провокациях на польской территории».



«У нас есть достоверная информация о том, что россияне что-то планируют. Четко заявляя о том, что нам это известно, мы хотим эффективно удержать их от этих попыток»,- отметил он.

