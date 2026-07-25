«Я позвонил ему на следующий день после его отставки и сказал: "Когда ты захочешь приехать в Рим и поработать со мной в качестве советника?"», - Гуидо Крозетто

Глава Минобороны Италии предложил должность советника отправленному в отставку украинскому коллеге Федорову «Я позвонил ему на следующий день после его отставки и сказал: "Когда ты захочешь приехать в Рим и поработать со мной в качестве советника?"», - Гуидо Крозетто

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что предложил бывшему главе оборонного ведомства Украины Михаилу Федорову, недавно отправленному в отставку, должность своего советника. Об этом Крозетто сообщил в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Я позвонил ему на следующий день после его отставки и сказал: "Когда ты захочешь приехать в Рим и поработать со мной в качестве советника?"», - сказал итальянский министр.

Отвечая на вопрос о реакции Федорова, министр отметил, что тот был «тронут» и расценил предложение как «проявление уважения и дружбы».

При этом Крозетто подчеркнул, что считает Федорова одним из пионеров военных инноваций и человеком, который полностью «переписал» правила ведения войны на поле боя.

По словам итальянского министра, Федоров сначала помог Украине противостоять России, а затем способствовал возвращению инициативы за счет внедрения новых технологий и изменения подходов к ведению боевых действий.

Разногласия между министром обороны и военным командованием

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июля заявил о наличии разногласий между министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским, а также его командой.

В тот же вечер Зеленский сообщил, что временно исполняющим обязанности министра обороны назначен врио главы Службы безопасности Украины Евгений Хмара.

16 июля в Киеве, Одессе, Львове и ряде других городов Украины начались акции в поддержку Федорова.