Исраэль Кац утверждает, что вынесенный израильскому военному приговор негативно сказался на мотивации молодых людей, поступающих на службу в армию

Глава Минобороны Израиля попросил помиловать военного, застрелившего палестинца Исраэль Кац утверждает, что вынесенный израильскому военному приговор негативно сказался на мотивации молодых людей, поступающих на службу в армию

Министр обороны Израиля Исраэль Кац обратился к президенту страны Ицхаку Герцогу с просьбой о помиловании в отношении бывшего военного Элора Азарию, который в 2016 году застрелил в голову лежавшего на земле раненого палестинца Абдельфаттаха аш-Шарифа, а также об аннулировании его судимости.



В заявлении, посвященном делу Азарии, Кац утверждает, что вынесенный израильскому военному приговор негативно сказался на мотивации молодых людей, поступающих на службу в армию.

«Недопустимо, чтобы военнослужащий, награжденный медалью за образцовую службу, продолжал нести столь тяжелые последствия спустя десять лет после преступления, совершенного при выполнении оперативной задачи», — сказал он.

По словам Каца, направленное президенту обращение призвано сократить установленный законом срок, по истечении которого судимость Азарии может быть снята.

В канцелярии президента Израиля подтвердили получение соответствующего обращения от министра обороны и самого Азарии.

В сообщении администрации президента отмечается, что Азария обратился с просьбой сократить предусмотренный законом срок, необходимый для аннулирования его судимости.

Согласно установленной процедуре, запрос направлен в компетентные органы, включая Министерство обороны и армию Израиля, с целью получения их заключений.

- Убийство Абдельфаттаха аш-Шарифа

В марте 2016 года израильские военные открыли огонь по 21-летним палестинцам Абдельфаттаху аш-Шарифу и Рамзи аль-Касрави в городе Эль-Халиль якобы за «нанесение ножевого ранения солдату».

Спустя несколько часов после инцидента были опубликованы видеозаписи, на которых видно, как Элор Азария стреляет в голову тяжело раненому и лежащему на земле аш-Шарифу.

После публикации кадров Азария предстал перед израильским военным судом. Он утверждал, что открыл огонь, опасаясь, что на палестинце может находиться взрывное устройство, а также высказал предположение, что причиной смерти аш-Шарифа стал не его выстрел, а полученные ранее ранения.

Военный суд признал Азарию виновным в непредумышленном убийстве и приговорил его к 18 месяцам лишения свободы. После вступления приговора в силу в августе 2017 года начальник Генерального штаба Израиля того периода Гади Айзенкот сократил срок наказания до 14 месяцев.

В мае 2018 года Азария был освобожден, проведя в заключении лишь девять месяцев.