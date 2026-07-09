«Мы ни у кого не спрашивали разрешения, чтобы войти в Ливан, и нам не нужно чье-либо разрешение, чтобы оставаться в Ливане», — сказал Кац, утверждая,

Глава Минобороны Израиля в ответ Трампу: «Нам не нужно разрешение, чтобы оставаться в Ливане» «Мы ни у кого не спрашивали разрешения, чтобы войти в Ливан, и нам не нужно чье-либо разрешение, чтобы оставаться в Ливане», — сказал Кац, утверждая,

Израилю не требуется чье-либо разрешение для того, чтобы оставаться на ливанской территории. Так министр обороны Израиля Исраэль Кац прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что израильская армия, как ожидается, выведет свои войска с оккупированной территории юга Ливана.

Как сообщили в Министерстве обороны Израиля, Кац в письменной форме ответил на слова Трампа о возможном выводе израильских военных с юга Ливана.

«Мы ни у кого не спрашивали разрешения, чтобы войти в Ливан, и нам не нужно чье-либо разрешение, чтобы оставаться в Ливане», — сказал Кац, утверждая, что оккупация юга Ливана направлена на обеспечение безопасности граждан Израиля.

«Пока «Хезболла» не будет разоружена по всему Ливану и угроза жителям севера не будет устранена, мы продолжим оставаться в зоне безопасности Ливана и будем осуществлять там деятельность столько, сколько это необходимо», — отметил он.

Накануне президент США Дональд Трамп, находившийся с визитом в Анкаре для участия в 36-м саммите глав государств и правительств НАТО, заявил, что обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вопрос вывода войск из Ливана, а также выразил уверенность, что Тель-Авив выведет своих военных с оккупированного юга страны.

Переговоры между Израилем и Ливаном

Послы Израиля и Ливана в Вашингтоне 14 и 23 апреля встретились в рамках подготовки к переговорам при посредничестве США.

Первая встреча, состоявшаяся в Государственном департаменте США, стала первым прямым контактом такого уровня между сторонами с 1993 года.

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшее время принять в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна.

Между тем вопрос прямых переговоров с Израилем остается одним из наиболее спорных в ливанской внутренней политике и общественной жизни.

Президент Ливана Джозеф Аун и премьер-министр Наваф Салам считают переговоры единственным способом прекратить кровопролитие и добиться долгосрочного урегулирования. Движение «Хезболла» и близкие к нему силы, в свою очередь, выступают против прямых контактов с Израилем, называя их «капитуляцией».

По итогам пятого раунда переговоров в Вашингтоне 26 июня между Ливаном и Израилем было подписано «рамочное соглашение».