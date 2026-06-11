Джон Хили заявил, что не может поддержать план правительства, который, по его мнению, не обеспечивает вооруженные силы необходимыми ресурсами

Глава Минобороны Великобритании ушел в отставку из-за спора о военных расходах Джон Хили заявил, что не может поддержать план правительства, который, по его мнению, не обеспечивает вооруженные силы необходимыми ресурсами

Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил об отставке из-за разногласий с премьер-министром Киром Стармером по вопросу оборонного бюджета.

Хили опубликовал в социальной сети американской компании X письмо об отставке, адресованное премьер-министру.

В письме министр подчеркнул необходимость увеличения инвестиций в оборону через правительственный «План оборонных инвестиций».

«После того как я сообщил вам, что не могу согласиться с "Планом оборонных инвестиций", который не обеспечивает наши вооруженные силы необходимыми ресурсами, у меня не осталось иного выбора, кроме как подать в отставку с поста министра обороны», — написал Хили.

Он также обвинил Стармера в том, что тот не выделил необходимые государственные ресурсы для обеспечения обороны страны.

«Вы этого не сделали, а Министерство финансов не захотело выделить средства, необходимые для защиты страны в период роста угроз», — отметил Хили.

Министерства обороны и финансов Великобритании уже несколько месяцев ведут переговоры о том, как финансировать растущие военные расходы. Из-за этих разногласий реализация британского Плана оборонных инвестиций откладывается с прошлого года.