Глава Минобороны Бельгии назвал турецкую оборонную промышленность образцом для подражания

Турецкая оборонная промышленность достигла очень высокого уровня в вопросах инноваций и создания мощного оборонного потенциала.

Об этом «Анадолу» заявил глава Минобороны Бельгии Тео Франкен в преддверии визита экономической миссии Бельгии в Анкару и Стамбул, который состоится 10–14 мая.

Глава ведомства отметил, что наиболее важными задачами экономических миссий являются контакты и заключение соглашений. «Поэтому я надеюсь, что в рамках этой прекрасной экономической миссии в Турции будет установлено много хороших контактов, появятся новые деловые связи, новые портфели и новые идеи», - заявил министр.

«Число запланированных к подписанию соглашений достигло 40»

Франкен заявил, что Бельгия нацелена на установление максимально высокого уровня сотрудничества между бельгийскими и турецкими компаниями, а также между бельгийскими исследовательскими институтами, университетами и турецкими университетами и исследовательскими учреждениями. Наряду с этим большое значение имеют контракты, соглашения и торговое сотрудничество, добавил глава ведомства.

«На данный момент количество запланированных к подписанию деловых соглашений достигло 40. Это весьма хорошо и отрадно. В ближайшие дни к этому добавятся новые, то есть множество соглашений находятся на стадии завершения», - заявил министр.

«Турция — огромная экономическая и геополитическая сила»

Франкен привлек внимание к тому, что объем товарооборота между Бельгией и Турцией в настоящее время составляет около 8 млрд долларов.

Это довольно высокая цифра, которая делает Турцию крайне важным партнером, подчеркнул министр. «Турция — это исключительно критически важная страна, являющаяся центром для Азии, Ближнего Востока и Европы. Она служит транзитным мостом. Чрезвычайно важная страна»,- подчеркнул он.

Франкен напомнил, что Турция и Бельгия являются союзниками по НАТО, у них много исторических связей, и обратил внимание на то, что в Бельгии проживает множество этнических турков.

Тео Франкен выразил уверенность в том, что миссия пройдет очень успешно. «Считаю, что Турция является великой экономической и геополитической силой. Нам необходимо работать вместе. Это отвечает интересам как нас, так и Турции», - подчеркнул министр обороны.

«Турецкий оборонпром — для меня образец для подражания»

Тео Франкен отметил, что считает Турцию образцом для подражания в таких областях, как научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, инновации, производство и высококвалифицированная рабочая сила.

Глава ведомства сообщил, что в делегации, насчитывающей более 450 участников, будут представлены от 60 до 80 компаний оборонной промышленности. «Значительная часть нашего оборонного сектора проявляет большой интерес к тому, чтобы чему-то научиться у турецкой оборонной промышленности», - добавил он.

Министр заявил, что турецкий оборонпром служит для него образцом для подражания.

«Саммит НАТО в Анкаре крайне важен»

Франкен выразил надежду на снижение напряженности внутри НАТО. «Это непросто. Я всегда описываю это как «кризис в браке». Мы вместе уже 80 лет, и последний год у нас продолжается кризис в браке. В такие периоды очень важно вести диалог, слушать друг друга, проявлять взаимопонимание и поддерживать этот диалог»,- отметил министр.

Глава ведомства выразил надежду, что саммит в Анкаре пройдет успешно и назвал чрезвычайно важным предстоящее мероприятие.

Он указал на, что на саммите на первый план выйдут вопросы потенциала оборонной промышленности, наращивания потенциала, производства и совместного производства, и подчеркнул, что это будет важная встреча для сотрудничества между США, Европой, Канадой и Турцией.

«Надеюсь, господин Трамп прибудет в хорошем расположении духа, и все собравшиеся будут в позитивном настроении», - сказал министр обороны Бельгии.

«Если разделимся — проиграем, если объединимся — выстоим»

Франкен прокомментировал утверждения о возможном выводе США своего «защитного и ядерного зонта» из Европы на фоне роста напряженности между Европой и США. «Но для меня это сценарий, о котором я не хотел бы говорить. Мы — альянс, и НАТО — сильнейший альянс за последние 80 лет истории человечества. Поэтому мы должны продолжать сохранять единство. Если мы разделимся, то проиграем, а если объединимся, то выстоим. Мы должны быть едины, а не разобщены»,- подчеркнул глава ведомства.

В этой связи он выступил против того, чтобы Европа создавала собственный ядерный потенциал и взяла на себя больше ответственности с точки зрения обычных вооруженных сил.

Глава ведомства отметил, что США продолжат играть роль в ядерной сфере и оставаться ключевым элементом обороны и сдерживания НАТО.

Тео Франкен указал на ошибочность высказываний о необходимости создания Европой собственной ядерной обороны. «Иногда люди и мировые лидеры, особенно европейские лидеры, говорят о приобретении ядерного потенциала так, будто речь идет о покупке бутерброда. Я считаю, это неправильный подход. Постоянно держать ядерную тему в повестке дня неправильно, потому что наши враги постоянно наблюдают за нами. Было бы весьма наивно полагать, что они не слышат того, что мы говорим. Это вопрос высшего стратегического уровня, и за ним действительно очень внимательно следят. Поэтому мой посыл таков: меньше разговоров, больше действий», - добавил министр.

«Я против пошлин с Турцией»

Франкен, который также отвечает за внешнюю торговлю, подчеркнул важность отмены таможенных пошлин для увеличения объема торговли между Турцией и Бельгией.

По словам министра, некоторые страны используют пошлины как инструмент, но он не одобряет такую политику. «Я не хочу таможенных пошлин с Турцией. Думаю, у нас есть хорошее партнерство и хорошее соглашение. Мы можем сделать больше в сельском хозяйстве, а также в некоторых других областях», - сказал глава ведомства.

Тео Франкен указал на то, что экономическая миссия Бельгии в ходе визита сконцентрируется на множестве важных направлений, таких как биотехнологии, здравоохранение и оборона. В миссии также примут участие представители сельскохозяйственного и пищеперерабатывающего секторов Бельгии, сообщил он.

Министр отметил, что у Бельгии есть сильные экспортные продукты, такие как пиво и шоколад. Франкен указал на то, что в Турции очень трудолюбивые люди, а затраты на рабочую силу ниже, чем в Бельгии. «Это означает, что есть много возможностей для совместной работы. Кроме того, большое количество высококвалифицированных молодых людей оканчивают университеты, ваша образовательная система выпускает очень компетентных специалистов», - добавил глава ведомства.

Франкен заявил, что во всех этих контекстах могут быть установлены контакты и заключены соглашения, и выразил уверенность, что политические переговоры также будут проходить в позитивном ключе.

«Я очень рад, что смогу поесть хорошую баранину»

Отвечая на вопрос о том, какое турецкое блюдо он хотел бы попробовать больше всего, министр Франкен сказал, что очень любит блюда из ягненка.

«Поэтому очень рад, что поеду в Турцию и смогу поесть там хорошее мясо ягненка»,- сказал Франкен, выразив уверенность в том, что бельгийская делегация прекрасно проведет время как в Анкаре, так и в Стамбуле.

Министр ознакомился с фотоальманахом «Анадолу»

Перед интервью министр Франкен детально изучил ежегодный фотоальманах «Анадолу» в котором в хронологическом порядке освещаются важные события прошлого года, оставившие след в истории.

Глава ведомства назвал сборник очень красивым и отметил, что издание займет самое лучшее место в его комнате.

