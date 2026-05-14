Глава Минобороны Бельгии:«Миру нужно больше таких людей, как Ататюрк» Тео Франкен заявил, что Ататюрк был «офицером с джентельменскими качествами, выдающимся стратегом и воином, доказавшим свою доблесть на поле боя»

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что испытывает бесконечное уважение к Гази Мустафе Кемалю Ататюрку, первому президенту и основателю Турецкой Республики. Об этом Франкен написал в социальной сети американской компании X.

Министр, находящийся с визитом в Турции, подчеркнул, что Ататюрк был «офицером с джентельменскими качествами, выдающимся стратегом и воином, доказавшим свою доблесть на поле боя».

По словам бельгийского министра, он испытывает к Ататюрку бесконечное уважение, поскольку тот выступал в защиту прав женщин, включая право голоса и право на образование, раньше многих стран Западной Европы.

Франкен напомнил, что во время своего визита в мавзолей Ататюрка в 2025 году он преклонил колено и без колебаний сделал бы это снова.

«Миру нужно больше таких людей, как Ататюрк», — подчеркнул он.

Делегация, прибывшая в Турцию в рамках Бельгийской экономической миссии, в состав которой входит и Тео Франкен, накануне посетила мавзолей Ататюрка.