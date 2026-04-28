Глава Минобороны Бельгии: Все взгляды прикованы к саммиту НАТО в Анкаре

Министр обороны Бельгии Тео Франкен подчеркнул значимость предстоящего саммита НАТО, который пройдет 7-8 июля в столице Турции Анкаре.

«Все взгляды прикованы к Анкаре»,-написал глава ведомства в совем аккаунте в соцсети американской компании Х.

Министр отметил, что в преддверии саммита США оказывают давление на европейских союзников с целью увеличения расходов на оборону. Франкен акцентировал необходимость того, чтобы развитие оборонной промышленности осуществлялось параллельно с увеличением расходов стран на оборону.