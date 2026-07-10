Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в стране делегацией во главе с председателем совета директоров турецкой компании «Baykar» Сельчуком Байрактаром

Глава Минобороны АР: отношения между Баку и Анкарой в военной области успешно развиваются Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в стране делегацией во главе с председателем совета директоров турецкой компании «Baykar» Сельчуком Байрактаром

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в стране делегацией во главе с председателем совета директоров турецкой компании «Baykar» Сельчуком Байрактаром.



В ходе встречи Гасанов отметил, что отношения между двумя братскими странами в военной области успешно развиваются, равно как и в других областях.



Министр отметил значительную роль компании «Baykar» в оборонной промышленности Турции и подчеркнул важность дальнейшего развития совместного производственного потенциала за счет внедрения передовых технологических инноваций.



Поблагодарив за оказанное гостеприимство, Байрактар особо отметил, что взаимные визиты оказывают положительное влияние на укрепление азербайджано-турецкого военного и военно-технического сотрудничества.



В ходе встречи, в которой также принял участие посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн, стороны подробно обсудили вопросы в области беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и в других сферах.

