Глава Министерства внутренней безопасности США оправдал отказ в выдаче виз в преддверии чемпионата мира по футболу Соображения национальной безопасности останутся главным приоритетом администрации - считает министр внутренней безопасности Марквейн Маллин

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин в четверг, 11 июня выступил в защиту действий администрации Трампа в отношении выдачи виз и разрешений на въезд в связи с началом чемпионата мира по футболу на этой неделе.

Этот вопрос привлек внимание после появления сообщений о том, что в последние дни по крайней мере одному судье из Сомали и одному члену персонала иракской сборной было отказано во въезде в аэропортах США. В СМИ также упоминались случаи, когда десятки болельщиков не смогли въехать в страну.

На вопрос, не бросает ли иммиграционная политика тень на турнир, Маллин ответил, что соображения национальной безопасности останутся главным приоритетом администрации.

«Мы не позволим въехать в эту страну людям, имеющим судимости или, возможно, подозреваемым в связях с преступными кругами. Мне неважно, в каком положении вы находитесь. Я не буду вдаваться в подробности, почему мы отказали этому человеку, но есть причина, по которой ему было отказано», — сказал Маллин журналистам.

Маллин отверг предположения о том, что эти решения отражают предвзятое отношение к представителям определенных национальностей, в том числе к сомалийцам.

Несмотря на то что сомалийский арбитр Омар Абдулкадир Артан не сможет судить матчи на чемпионате мира из-за отказа во въезде в США, он был выбран для обслуживания матча Суперкубка УЕФА между «Пари Сен-Жермен» и «Астон Виллой», который состоится в следующем месяце.

«Теперь левые СМИ хотят выйти в эфир и заявить, что этот человек — жертва, потому что мы настроены против Сомали. Нет, это не так», — сказал Маллин.

Указ, изданный президентом США Дональдом Трампом 4 июня 2025 года, ограничивает въезд граждан Сомали в страну.

Секретарь заявил, что американские чиновники поддерживали регулярную связь с ФИФА по поводу решений о въезде, связанных с турниром.

«Мы регулярно тесно сотрудничаем с ФИФА и администрацией. Мы постоянно общались с ФИФА и их руководителями. В отношении каждого, кому было отказано, мы изложили аргументы и объяснили, почему им было отказано», — добавил он.

Ограничение, введенное администрацией Трампа, вызвало международный резонанс, и некоторые футбольные фанаты потребовали бойкотировать чемпионат мира.