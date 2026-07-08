Глава МИД Японии опубликовал видео, на котором пробует турецкий кофе в Анкаре

Aybüke İnal Kamacı, Ahmet Furkan Mercan, Elmira Ekberova
08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, прибывший в Анкару по приглашению для участия в 36-м саммите глав государств и правительств НАТО, опубликовал в социальной сети американской компании X видеозапись, на которой пробует турецкий кофе.
В публикации министр отметил, что во время перерывов между встречами и переговорами ему удалось познакомиться с традиционным турецким напитком.
«В Турции во время перерывов между различными встречами и переговорами я попробовал настоящий турецкий кофе. Турецкий кофе уникален не только способом приготовления и употребления, но и тем, что удовольствие от него продолжается даже после того, как вы его выпили», — написал Мотэги.
На опубликованном видео глава японской дипломатии рассказал, что турецкий кофе является одним из символов Турции. Он отметил, что напиток готовится без использования фильтра — кофе кипятят непосредственно в воде, после чего дают гуще осесть на дно, а затем пьют прозрачную часть.
Попробовав кофе, Мотэги поделился своими впечатлениями.
«Он оказался не таким горьким, как я ожидал, и, кажется, обладает естественным приятным ароматом. Особенность турецкого кофе еще и в том, что удовольствие продолжается после того, как его выпьешь. Что делают потом? Переворачивают чашку и ждут. А затем, как мне рассказали, по оставшейся кофейной гуще гадают. Я тоже попробую погадать и узнать, как дальше будет развиваться международная ситуация», — с улыбкой сказал министр.