Мотэги Тосимицу заявил, что «для реализации принципа сосуществования двух государств жизненно важно обеспечить существование Палестины»

Глава МИД Японии выразил надежду на усиление международной поддержки Палестины Мотэги Тосимицу заявил, что «для реализации принципа сосуществования двух государств жизненно важно обеспечить существование Палестины»

Токио рассчитывает на расширение международной поддержки Палестины. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу.

Как сообщает NHK, глава японского внешнеполитического ведомства сопредседательствовал на Конференции по сотрудничеству стран Восточной Азии в поддержку развития Палестины (CEAPAD), которая прошла в Маниле, столице Филиппин.



Выступая на встрече, в которой также приняли участие представители Палестинской администрации, глава МИД Японии заявил, что «для реализации принципа сосуществования двух государств жизненно важно обеспечить существование Палестины».

Кроме того, министр отметил важность поддержки Палестины и выразил надежду на усиление международной помощи палестинской стороне.