Глава МИД Украины: решение не разгружать судно PANORMITIS в Израиле является "положительным шагом"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что решение не разгружать судно PANORMITIS в Израиле является "положительным шагом".

По его словам, речь идет о судне, которое, по утверждению украинской стороны, "незаконно перевозит зерно с временно оккупированных территорий Украины". Министр отметил, что данный случай демонстрирует "эффективность юридических и дипломатических усилий" Киева.

Сибига подчеркнул, что это также является сигналом для всех участников морских перевозок — судовладельцев, капитанов, операторов, страховщиков и правительств — с призывом "не приобретать украинское зерно незаконного происхождения" и не становиться "соучастниками этого преступления".

Он добавил, что Украина продолжает следить за передвижением судна PANORMITIS и предупреждает о недопустимости любого сотрудничества с ним.

Глава МИД также заявил о намерении усилить санкционное давление на так называемый российский "теневой флот", который, по утверждению украинской стороны, используется для вывоза зерна.