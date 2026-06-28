Глава МИД Украины призвал РФ к переговорам для завершения конфликта

России «пора ответить на предложения Украины» сесть за стол с целью завершения конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передают украинские СМИ.

«Россияне любят говорить о «духе Анкориджа». Как и с любым духом, никто на самом деле не знает, что это такое. Однако россияне в него верят и считают, что все остальные тоже должны в него поверить. Реальность ясно показывает одно: если «дух Анкориджа» и существовал когда-то, сейчас он точно мертв», - приводятся слова главы МИД Украины.

По словам Сибиги, «Москве пора перестать верить в призраки и вместо этого ответить на серьезные предложения Украины сесть за стол переговоров и положить конец войне. Чем дольше (президент РФ Владимир) Путин будет отказываться признавать реальность - а именно то, что он никогда не достигнет никаких целей на поле боя, - тем хуже будет становиться для России».