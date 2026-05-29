Глава МИД Украины: около 8 млн украинцев вынужденно находятся за границей По словам Сибиги, Украина обсуждает с партнерами шаги по созданию условий для возвращения граждан домой

За рубежом вынужденно находится около 8 миллионов украинцев, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

"По нашим данным, даже не 6, а 8 миллионов украинцев находятся вынужденно за рубежом. Для нас это действительно становится уже вызовом безопасности. Мы прямо говорим, что будут приняты необходимые меры, разработаны необходимые шаги, чтобы стимулировать или создать надлежащие условия для возвращения украинцев домой. Это главная стратегическая цель. Безусловно, что для этого должны быть созданы условия, прежде всего безопасности на родине", – сказал он.

Глава МИД отметил, что Украина обсуждает эти вопросы с партнерами, однако, по его словам, «не все страны заинтересованы в возвращении украинцев».



"Учитывая вклад наших граждан в развитие экономики, учитывая уровень их квалификации, адаптивность в этих странах, поэтому фактически нам еще нужно будет бороться за своих людей, чтобы они вернулись", – пояснил глава МИД.

Он также напомнил, что в Швейцарии действует специальная программа по стимулированию возвращения украинцев, и Киев ведет аналогичные переговоры с другими странами.



"Мы общаемся как с европейскими институтами, так и с конкретными столицами, как материально поддержать будущее или и настоящее возвращение украинцев домой", – сказал министр.