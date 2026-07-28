Андрей Сибига призвал Иран «воздержаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации, а также прекратить поддержку войны России против Украины»

Глава МИД Украины: Киев стремится избежать «ненужной эскалации» после атаки на судно в Каспийском море Андрей Сибига призвал Иран «воздержаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации, а также прекратить поддержку войны России против Украины»

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и его украинский коллега Андрей Сибига провели во вторник, 28 июля телефонный разговор — первый после предполагаемой атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море.

Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что главы дипломатических ведомств двух стран поговорили по телефону во вторник днем, однако подробности разговора не разгласило.

Разговор состоялся через несколько дней после того, как Тегеран обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно в Каспийском море, в результате которого погиб один моряк, а другой получил ранения. Украина официально не прокомментировала это обвинение, однако президент Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы нанесли удары по судам, занимавшимся перевозкой военных грузов, связанных с Ираном, не указав при этом конкретных судов.

Министр иностранных дел Украины после разговора со своим иранским коллегой рассказал о содержании беседы. Сибига подчеркнул, что «все действия Украины направлены исключительно на защиту государства от российской агрессии и никогда не были нацелены против гражданских судов или мирных жителей».

Об этом глава украинской дипломатии сообщил в соцсети X во вторник, 28 июля.

По словам Сибиги, разговор был откровенным, а его главной целью стало недопущение дальнейшей эскалации.

«Дипломатия — это прямой диалог, даже когда он сложен. Я подчеркнул, что наша цель — избежать ненужной эскалации», — отметил он.

Он также прокомментировал заявления Ирана относительно гибели его гражданина и атаки на гражданское судно во время недавнего инцидента.

Глава МИД подчеркнул, что первопричиной всех событий является российская агрессия, а ответственность за провокации и человеческие жертвы несет именно Россия.

Украинский министр призвал Иран воздержаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации, а также прекратить поддержку войны России против Украины.

«Наша позиция остается неизменной: Европа и Ближний Восток заслуживают стабильности, безопасности и мира», — подчеркнул Сибига.