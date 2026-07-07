Глава МИД Украины: Киев никогда не будет препятствием на пути к миру Андрей Сибига выступил на панельной дискуссии, организованной в рамках саммита НАТО в Анкаре

Украина готова к немедленному прекращению огня без предварительных условий и никогда не будет препятствием на пути к миру.

Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига заявил на панельной дискуссии «Смена ролей: Украина как гарант безопасности Европы», организованной в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО Управлением коммуникации при Администрации президента Турции совместно с Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC) и Фондом исследований политики, экономики и общества (SETA) в Анкаре.

В панельной дискуссии, прошедшей в Ankara Palas, также приняли участие министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен и министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард.

Сибига отметил, что в первые месяцы российско-украинского конфликта Украине было крайне сложно получить поддержку от партнеров, однако, страна проявила стойкость. «Когда Крым был оккупирован, мы не вступили в войну — это было огромной ошибкой», — заявил Сибига, назвав эту ошибку «исторической».

«Мы готовы к немедленному прекращению огня без предварительных условий. Мы никогда не будем препятствием на пути к миру. Мы хотим мира. У нас есть реализуемые предложения», - заявил глава украинской дипломатии.

Сибига назвал нереалистичным завершение войны без содействия США. При этом, министр заявил, что в случае достижения мира США должны предоставить Украине юридически обязывающие двусторонние гарантии безопасности, а также подчеркнул важность военной поддержки на поле боя в случае возникновения угрозы срыва мирного процесса, членства Украины в Европейском Союзе и укрепления украинской армии до уровня, обеспечивающего сдерживание.

Нидерланды увеличивают расходы на обороны

Берендсен, в свою очередь, заявил, что решение Нидерландов увеличить оборонные расходы продиктовано не требованием США, а собственным осознанием того, что это необходимо. «Россия продолжает оставаться серьезной угрозой для Европы и НАТО. Поэтому борьба Украины — это наша борьба», - заявил министр.

Глава ведомства подчеркнул необходимость наращивания поддержки Украины и усиления давления на Россию, а также заявил, что Нидерланды готовы взять на себя ответственность за содействие мирным переговорам.

Призыв к поддержке Украины

Стенергард, в свою очередь, отметила, что текущая поддержка Украины недостаточна, и призвала к увеличению финансовой помощи.

Министр обратила внимание на то, что, хотя население скандинавских стран составляет лишь малую часть от общей численности населения НАТО, на эти страны приходится треть всей помощи Украине. «Если бы другие страны делали столько же, сколько мы, война уже давно бы завершилась», — заявила глава ведомства.

Стенергард подчеркнула, что послевоенное восстановление Украины будет иметь огромное значение для поддержания мира, и вновь призвала к усилению давления на РФ и ужесточению санкций.