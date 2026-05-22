Глава МИД Украины заявил о переломном моменте в продолжающемся конфликте с РФ Андрей Сибига принял участие в неформальной встрече Совета НАТО-Украина в Швеции

В российско-украинском конфликте происходит переломный момент. Об этом после неформальной встречи Совета НАТО-Украина на уровне министров в городе Хельсингборг в Швеции заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Текст его выступления опубликовала пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнул, что украинские силы удерживают оборону, а численное превосходство российской армии «больше не является определяющим фактором на поле боя». «Для достижения мира мы должны сосредоточиться на трех ключевых элементах: дипломатии, давлении и силе, — отметил Сибига.

Министр убежден, что необходим новый импульс мирным усилиям, одновременно с этим «требуется усиливать» специальные дальнобойные санкции и другие рычаги воздействия.

В ходе встречи глава украинского МИД проинформировал партнеров о «растущих угрозах» со стороны Беларуси и призвал к адекватным действиям по сдерживанию, чтобы не допустить «расширения агрессии» Москвы и Минска.

Он особо подчеркнул, что Киев сегодня не просто просит о помощи, а выступает в роли контрибьютора безопасности, донора и равноправного партнера, готового делиться собственным опытом с союзниками по Альянсу. «Увеличение оборонных расходов — это гарантия мира, и я призываю каждого члена НАТО вносить вклад в оборону Украины. Такие инвестиции принесут самый большой мирный дивиденд в нашей жизни», — заявил Сибига, поблагодарив союзников за преданность общему делу и непоколебимую поддержку.

Отдельную признательность министр выразил Швеции как надежному союзнику и лично главе шведского внешнеполитического ведомства Марии Мальмер-Стенергард за теплый прием и гостеприимство.

Говоря об общих успехах Альянса, Сибига отметил, что за последний год НАТО стало сильнее. «Прошлогоднее решение о пяти процентах стало исторической вехой, и за это следует отдать должное Соединенным Штатам. Я также хочу отдельно поблагодарить Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, чьи усилия играют поистине важную роль»,- подчеркнул глава ведомства.