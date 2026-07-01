Глава МИД Украины заявил о готовности страны укреплять безопасность совместно с Японией

Elmira Ekberova
01 Июля 2026•Обновить: 01 Июля 2026
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что начал свой визит в Японию со встречи со спикером Палаты представителей Эйсуке Мори.
"Рад начать свой визит в Японию со встречи со спикером Палаты представителей Эйсуке Мори", — написал Сибига в соцсети американской компании Х.
Сибига выразил признательность Мори за личную приверженность укреплению межпарламентских связей, в том числе в рамках Японо-украинской парламентской лиги дружбы.
Глава украинского МИД отметил, что японский парламент с первых дней войны последовательно поддерживает Украину.
"Сегодня Европа и Индо-Тихоокеанский регион сталкиваются с общими угрозами, в том числе из-за вовлечения Россией Северной Кореи в войну против Украины. Мы готовы сотрудничать, чтобы обмениваться опытом в защите жизни людей и укреплять нашу безопасность", — заявил Сибига.
Он также поблагодарил Японию за "значительную помощь и проявленную солидарность" с Украиной.