Глава МИД Украины заявил о готовности страны укреплять безопасность совместно с Японией Сибига встретился со спикером Палаты представителей Японии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что начал свой визит в Японию со встречи со спикером Палаты представителей Эйсуке Мори.

"Рад начать свой визит в Японию со встречи со спикером Палаты представителей Эйсуке Мори", — написал Сибига в соцсети американской компании Х.

Сибига выразил признательность Мори за личную приверженность укреплению межпарламентских связей, в том числе в рамках Японо-украинской парламентской лиги дружбы.

Глава украинского МИД отметил, что японский парламент с первых дней войны последовательно поддерживает Украину.

"Сегодня Европа и Индо-Тихоокеанский регион сталкиваются с общими угрозами, в том числе из-за вовлечения Россией Северной Кореи в войну против Украины. Мы готовы сотрудничать, чтобы обмениваться опытом в защите жизни людей и укреплять нашу безопасность", — заявил Сибига.

Он также поблагодарил Японию за "значительную помощь и проявленную солидарность" с Украиной.