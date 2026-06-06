«Отвергнув предложение президента (Украины Владимира) Зеленского относительно прямых мирных переговоров, (президент РФ Владимир) Путин упустил свой шанс выйти из этой провальной для него войны», - утверждает Андрей Сибига

Глава МИД Украины заявил об отсутствии «хороших новостей» для граждан РФ «Отвергнув предложение президента (Украины Владимира) Зеленского относительно прямых мирных переговоров, (президент РФ Владимир) Путин упустил свой шанс выйти из этой провальной для него войны», - утверждает Андрей Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об отсутствии «хороших новостей» для граждан России.

«Отвергнув предложение президента (Украины Владимира) Зеленского относительно прямых мирных переговоров, (президент РФ Владимир) Путин упустил свой шанс выйти из этой провальной для него войны. Дальше для России все будет только ужаснее. Потери на поле боя будут постоянно расти, а поражения будут становиться все более унизительными», - утверждает Сибига, слова которого приводятся в соцсетях.

По мнению министра, «экономика погрузится еще глубже в рецессию».

«Будет потеряно больше рабочих мест, налоги будут расти, а инфляция ударит по наименее защищенным слоям населения. В России уже нет безопасных мест, которые не подвергаются дальнобойным санкциям Украины. И их интенсивность будет только расти», - пообещал Сибига.

При этом, по словам главы МИД Украины, «международное давление не ослабнет – оно будет становиться только более жестким». «Это будет включать использование замороженных активов, запрет на въезд и неотвратимую ответственность за преступления», - отметил он.

«России все равно придется согласиться на дипломатическое урегулирование, но условия будут гораздо хуже. Этот отказ Путина от мира должен привести к усилению международного давления на Россию и увеличению поддержки Украины», - добавил Сибига.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ответ на открытое письмо украинского лидера Владимира Зеленского с предложением о личной встрече заявил, что пока не видит в этом смысла.

Президент РФ обратил внимание на то, что письмо украинского лидера было «с элементами хамства». «Это что: это способ создания условий для личных встреч и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения», - сказал он.

Ранее, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт.